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【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走

科技 16:30 2021/10/21

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SONY的一項新專利已或批准。這項專利主要針對在直播期間表現不理想的玩家，參與直播的觀眾和玩家可以透過公投，決定應否將玩家踢出該局遊戲。

遊戲過程中最怕就是遇到「豬隊友」，影響遊戲體驗。而SONY在2020年就曾申請一項專利，容許直播觀眾和參與者進行投票，決定是否要將玩家從進行中的遊戲踢走，而這項專利最近已獲得美國專利及商標局批准。

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據遊戲新聞網站Kotaku報道指，SONY的一項新專利已或批准。這項專利主要針對在直播期間表現不理想的玩家，該系統還包括觀眾發聲制度，觀眾可開聲警告玩家改善表現，否則有可能被踢走。根據專利申請文件指，參與直播的觀眾和玩家可以透過公投，決定應否將玩家踢出該局遊戲。而被投票踢走的玩家沒有上訴權，但就可能會被安排在另一局遊戲中出現。

據悉，相關統計數據會公開展示，而擁有較高遊戲技巧的觀眾，他們的投票比例會較重，可直接影響結果。為了避免系統遭到濫用，要獲得超過6成觀眾贊成，才可將改名玩家踢走。專利也有提到，觀眾更可以透過「課金」，將玩家踢走。

不過，雖然SONY已成功申請專利，但這並不代表SONY一定會推出相關功能。

【機迷熱話】PS5美國銷量首度超越Switch遊戲主機　至今售出逾1000萬部

責任編輯：曾曉汶

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