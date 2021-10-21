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內房股板塊探討、港交所大波動的買賣法

股市 13:00 2021/10/21

分享：

恒生指數中午收報26060點，跌75點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤地 （01109） ，另亦會分析中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 、海爾智家 （06690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：00 – 中海外  （00668）  挑戰保歷加通道頂

07：45 – 龍湖 （00960）  挑戰保歷加通道頂

09：28 – 碧桂園 （02007）  挑戰保歷加通道頂

11：40 – 萬科 （02202）  暫守保歷加通道中軸

12：50 – 海爾智家 （06690）  在25.00元-32.50元區徘徊

14：33 – 華潤置地 （01109） 挑戰保歷加通道頂

17：13 – 港交所 （00388） 大波動的買賣法

20：07 – 推介股表現記錄

20：57 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫今早《ET開市直擊》劉鶴派定心丸穩內房 內房前景點睇：【按此看足本版－附Time code】

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688） 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007） 萬科企業（02202） 海爾智家（06690） 石鏡泉
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