內房股板塊探討、港交所大波動的買賣法

恒生指數中午收報26060點，跌75點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤地 （01109） ，另亦會分析中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 、海爾智家 （06690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：00 – 中海外 （00668） 挑戰保歷加通道頂

07：45 – 龍湖 （00960） 挑戰保歷加通道頂

09：28 – 碧桂園 （02007） 挑戰保歷加通道頂

11：40 – 萬科 （02202） 暫守保歷加通道中軸

12：50 – 海爾智家 （06690） 在25.00元-32.50元區徘徊

14：33 – 華潤置地 （01109） 挑戰保歷加通道頂

17：13 – 港交所 （00388） 大波動的買賣法

20：07 – 推介股表現記錄

20：57 – 過去7日解答問題記錄

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