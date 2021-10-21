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特朗普再創社交平台 揚言對抗大型科企

環球社會熱點 12:19 2021/10/21

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美國前總統特朗普因國會山莊暴亂，被各大社交平台封殺。特朗普近日宣布，將會再次創建自家社交平台及新公司，預計最快下月邀請人士測試。特朗普表示，新公司致力對抗大型科技企業的霸權。

特朗普起訴眾議院調查委員會 阻查國會山莊暴亂 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周三（20日）發表聲明，宣布創建一個名為「TRUTH Social」的社交平台，同時亦有付費訂閱服務，提供「非覺醒」（non-woke）娛樂節目。測試版本預計下月開始，僅限獲邀人士使用。

聲明中，特朗普表明成立TRUTH Social正是要與大型科技抗衡。特朗普指被美國定性為恐怖組織在Twitter獲得大量關注，但最受歡迎的美國前總統卻在Twitter不見身影，此事絕不能接受。

TRUTH Social將隸尋特朗普新成立的公司特朗普媒體及科技集團（Trump Media & Technology Group，簡稱TMTG）旗下，TMTG將與Digital Acquisition Corp合併，成為公開上市公司，估值可達17億美元（約132.26億港元）。

特朗普跌出福布斯富豪榜 25年來首次 【下一頁】

特朗普今年5月曾推出新社交平台「來自特朗普桌上」（From the Desk of Donald J Trump），但經營一個月後正式關閉。特朗普在Twitter擁有近9,000萬追蹤者，但於國會暴亂發生後，遭多個社交媒體平台封鎖帳戶。特朗普和支持者一直抨擊社交媒體平台，認為這些平台對特朗普存在偏見。

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責任編輯：吳漢培

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】能源需求旺季　油價85美元現阻力？（立即收看） 

 

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