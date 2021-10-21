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【恒大3333】恒大成功延長2.6億美元擔保債券還款期　另一筆債息距違約倒數兩日

股市 12:15 2021/10/21

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【恒大3333】恒大成功延長2.6億美元擔保債券還款期　另一筆債息距違約倒數兩日

中國恒大 （03333） 債務違約成國際焦點，由中國恒大合資企業Jumbo Fortune Enterprises Limited發行的2.6億美元（約20億港元）境外債券，在10月3日到期支付本金連利息，惟公司未依期支付，陷入違約。外電REDD引述Jumbo Fortune債券持有人，恒大成功延長該筆由它擔保的美元債券還款期，延長期限至少3個月，而恒大同意提供額外抵押品。

Jumbo Fortune 還款期延長後，恒大仍面臨另一筆美元債券到期利息支付難關。恒大至今已多次未依期支付到期債息，大多設有30日還息寬限期，但首筆未依期支付的本金20.25億美元、票面息8.25厘債息利息，還息寬限期將在10月23日到期。

恒大近期多筆境外、境內債利息到期，恒大主力履行境內債務要求，境外債務大多陷違約邊緣。

*恒大復牌急跌前景如何？植耀耀於《ET開市直擊》為你分析*【按此看足本版】

恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息 涉約1.2億人幣，可見【下一頁】

恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌再跌一成 合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消，可見【下一頁】

圖看由恒大境內外債息還款時間表（未包其擔保債務）

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更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

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港股 債券 恒大 中國恒大（03333）

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