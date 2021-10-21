【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月

新加坡新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地確診數字高居不下。新加坡衛生部宣布單日新增近4,000宗新冠感染病例，以及18名新冠患者死亡，死亡數字創單日紀錄新高。當局因應疫情未見緩和，宣布將現有防疫措施延長一個月。

新加坡確診人數反彈 單日再現近3,000宗 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）宣布，單日再增3,862宗新冠確診個案，至今累計錄逾15.8萬感染病例。新增確診個案當中，3,851屬本地感染，包括3,221宗社區傳播、620宗為外勞宿舍個案；另有11宗輸入個案。

當地單日錄得18名新冠患者死亡，死亡數字創單日紀錄新高；累計死亡病例增至264宗。新增死亡個案包括16名男性及兩名女性，年齡介乎55至96歲，當中8人未接種新冠疫苗、1人未完成疫苗接種。此外，17名死者中有潛在健康問題，1名未接種疫苗的死者沒有已知疾病。

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MOH表示，由於疫情未見緩和，為醫療系統帶來沉重壓力，因此需要更多時間穩定疫苗，決定將現有防疫措施延長一個月，直至11月21日。措施包括維持二人限聚令、大部分民眾可在家工作等。

新加坡接近9成隔離病床及67%的深切治療部病床已爆滿，過去幾日的495宗重症病例，有54.7%患者未接種新冠疫苗。

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責任編輯：郭麗明

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