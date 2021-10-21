【監管風暴】發改委稱監管不針對特定所有制企業 打壓民營經濟屬曲解

中國發改委體改司司長徐善長周四（21日）表示，近段時間，有關部門針對資本無序擴張、壟斷等違法違規行為出台了監管舉措。這些舉措，針對的是「無序」，強調的是「規範」，是推動相關行業健康發展、促進社會公平正義的務實行動、必要之舉，不針對特定所有制企業，更不是針對特定所有制的特定企業。

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他在接受媒體提問時重申：「由此引發的『打壓民營經濟』的曲解和雜音，是毫無根據的。」他又指，依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現，將為包括民營企業在內的所有市場主體創造更公平、更優化的發展環境。

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徐善長表示，疫情爆發以來，中國民營經濟發展遇到一些困難，主要集中於下游行業的中小微企業，以及直接接觸類的生活服務業企業等，面對原材料價格上漲、疫情多點散發的態勢，生存壓力尤為顯著。但在中央和地方各類惠企紓困政策的支持下，大量民營企業不等不靠、主動作為，憑借自身活力和韌性，穩步前行，呈現出高質量發展的新趨勢。比如，今年首三季，民營企業進出口總額增長28.5%，佔中國外貿總值的48.2%，比去年同期提升2.1個百分點，成為外貿連續16個月正增長的重要動力來源。

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記者：林衛