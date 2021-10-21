【恒大3333】摩通：恒大料需1至2年出售資產　「發展商寧願保留現金，也不願斥資進行巨額交易」

▲ 【大行報告】摩通：恒大料需1至2年出售資產 「發展商寧願保留現金，也不願斥資進行巨額交易」

恒大 （03333） 向合生創展 （00754） 出售恒大物業 （06666） 交易失敗，摩根大通認為，恒大物業原計劃以每股3.7元代價出售，意味較停牌前折讓約28%，潛在出售價格亦低於恒大物業的市值，加上恒大未來出售資產料面對更多阻礙，故事件對恒大及恒大物業股價構成負面影響。

恒大9月至今銷售額僅36.5億人幣【下一頁】

摩通預期，恒大出售資產計劃料需要一段長時間才能完成，估計需時約1至2年，因其土儲龐大，單一發展商難以買入所有土儲，而且買家普遍憂慮恒大附屬存在隱藏債務，故對恒大信心偏低，因此該行對恒大及恒大物業保持審慎看法。

恒大指合生創展未能符合對恒大物業股出全面要約收購的先決條件，合生創展則稱恒大要求在盡職審查完成前支付代價並不合理。摩通稱，合生創展於6月底只有現金約430億元，相信並不足夠向恒大物業提出全面要求收購，而且廣東省政府未必同意有關交易。

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摩通稱，以200億元收購恒大物業51%股權，相信於恒大物業2022年預測市盈率約8倍，若剔除淨現金，即為2022年預測市盈率約4.6倍，對於未有增長前景的物管股來說，估值合理。目前陷入財困的發展商，2022年預測市盈率約4至5倍。

合生創展炮轟恒大，詳見【下一頁】

縱觀上市物管公司，摩通認為，以合生創展的代價320億元購入恒大物業100%股權來看，沒有一家擁有足夠的現金去買恒大物業，即使剔除淨現金，代價仍高達190億元，而且買家對於買入沒有控股的少數權益（低於30%）亦不感興趣。

現時中央嚴控內房市場下，摩通相信，發展商寧願保留現金，也不願斥資進行巨額交易，估計恒大物業可能會以大折讓幅度賣盤，或將資產拆散出售，就像彩生活 （01778） 將核心資產鄰里樂控售予碧桂園服務 （06098） 般。

恒大汽車擬引戰略投資者，詳見【下一頁】

對於市傳恒大出售灣仔恒大中心予越秀 （00123） 觸礁，摩通稱，大部分潛在買家都同樣憂慮恒大資產會有隱藏債務，或擔心恒大會否要求在盡職審查完成前先支付代價，因此該行估計，政府對恒大財政狀況完成盡職審查前，恒大出售資產的道路相當漫長。

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