【券商點睇】中央釋放積極訊號 科網股機遇再現

10月18日，中共中央政治局就推動中國數字經濟健康發展進行第三十四次集體學習，從構建新發展格局、建設現代化經濟體系、構築國家競爭新優勢三方面強調了發展數字經濟的戰略選擇，被視為中央對數字經濟釋放正面訊號。

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中央高度重視數字經濟發展。「十九大」提出建設網絡強國、交通強國、數字中國、智慧社會，「十四五」規劃和2035願景目標綱要明確了數字經濟的目標、任務和政策部署。相關部委和各地方政府出台了多項政策。根據政治局集體學習精神，頂層設計和各級政策部署或將加速推進，雲計算、大數據、物聯網、工業互聯網、區塊鏈、人工智能、VR/AR等重點產業或迎來更多政策紅利。

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天風證券認為，數字經濟治理體系建設將是持續性工作，防止平台壟斷和資本無序擴張將是長期政策目標，行業回到「粗放式」發展的概率較小。中國科技互聯網行業進入監管新常態，行業格局由封閉走向互聯互通，To C向To B升級大勢所趨。

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新一輪行業紅利由要素流通效率提升、成熟模式/產品海外輸出、助力產業數字化轉型共同構建。政策是本輪市場及互聯網行情的重要影響因子，該行認為本次政治局集體學習數字經濟，釋放出一定積極信號，有望帶動長線資金逐步布局，可關注騰訊（00700）、美團（03690）等龍頭股。

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記者：林衛