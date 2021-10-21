【蘋果新品】蘋果擦拭布供不應求　現時訂購明年才有貨

▲ 蘋果是次首次推出官方擦拭布，售價149港元。

蘋果（Apple）在香港時間周二（19日）凌晨舉行第二場秋季發布會，宣布推出第3代AirPods及新MacBook Pro等產品。在發布會過後，蘋果官網上的配件欄亦出現了新產品「擦拭布」，引起不少網友注意，更被網民笑稱是「信仰之布」。雖然產品遭網民取笑，但現時擦拭布已賣到缺貨，美國地區現在預訂，最快都要等到明年1月才可取貨。

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據外媒AppleInsider指，蘋果的擦拭布在蘋果美國官方網站已成熱賣商品，現時訂購的出貨期需要2至3個月，部份地區更寫明出貨日期將會是12月20日至明年1月17日期間。至於香港地區截止今（21日）中午12時，蘋果官網則寫到出貨日期將會是10至12個星期，即與美國地區相約。

▲ 至於香港地區截止今（21日）12時，蘋果官網則寫到出貨日期將會是10至12個星期，即與美國地區相約。

蘋果是次首次推出官方擦拭布。根據官方說明，擦拭布由「柔軟且不會造成磨損的材質」製成可以有效清潔任何蘋果顯示器，包括nano-texture玻璃，相容於iPhone 6以後的機款。而擦拭布的右下角也有一個迷你蘋果標誌，在港售價149港元。

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責任編輯：曾曉汶