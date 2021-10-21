  • 27°C
香港時間 : 20211021日 (四) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果新品】蘋果擦拭布供不應求　現時訂購明年才有貨

科技 12:00 2021/10/21

分享：

蘋果是次首次推出官方擦拭布，售價149港元。

蘋果（Apple）在香港時間周二（19日）凌晨舉行第二場秋季發布會，宣布推出第3代AirPods及新MacBook Pro等產品。在發布會過後，蘋果官網上的配件欄亦出現了新產品「擦拭布」，引起不少網友注意，更被網民笑稱是「信仰之布」。雖然產品遭網民取笑，但現時擦拭布已賣到缺貨，美國地區現在預訂，最快都要等到明年1月才可取貨。

【蘋果MacBook】新MacBook增「瀏海」　反隱藏滑鼠游標？

【蘋果MacBook】蘋果67W電源轉接器　不支援新MacBook Pro快充

據外媒AppleInsider指，蘋果的擦拭布在蘋果美國官方網站已成熱賣商品，現時訂購的出貨期需要2至3個月，部份地區更寫明出貨日期將會是12月20日至明年1月17日期間。至於香港地區截止今（21日）中午12時，蘋果官網則寫到出貨日期將會是10至12個星期，即與美國地區相約。

至於香港地區截止今（21日）12時，蘋果官網則寫到出貨日期將會是10至12個星期，即與美國地區相約。

蘋果是次首次推出官方擦拭布。根據官方說明，擦拭布由「柔軟且不會造成磨損的材質」製成可以有效清潔任何蘋果顯示器，包括nano-texture玻璃，相容於iPhone 6以後的機款。而擦拭布的右下角也有一個迷你蘋果標誌，在港售價149港元。

【蘋果發布會】新14吋MacBook售15,999元起　搭載兩款新自家芯片M1 Pro、M1 Max

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
2021/10/19
【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
【Apple】Apple曾計劃與Apple Arcade平台推雲端遊戲服務　至今仍未落實
2021/10/19
【Apple】Apple曾計劃與Apple Arcade平台推雲端遊戲服務　至今仍未落實
【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場
2021/10/19
【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場
【自研芯片】不再依賴高通？Microsoft招募SoC架構總監研發Surface芯片
2021/10/18
【自研芯片】不再依賴高通？Microsoft招募SoC架構總監研發Surface芯片

你可能感興趣

【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
18:24 2021/10/19
【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
【Apple】Apple曾計劃與Apple Arcade平台推雲端遊戲服務　至今仍未落實
14:17 2021/10/19
【Apple】Apple曾計劃與Apple Arcade平台推雲端遊戲服務　至今仍未落實
【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場
01:46 2021/10/19
【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場
Apple 移動裝置 香港 MacBook AirPods iPhone

下一篇文章

【手提電腦】Lenovo Yoga Slim 7 Carbon下月登陸香港　搭載Windows 11系統（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場　首次採用自家芯片　售4,658元起
【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場　首次採用自家芯片　售4,658元起
【華為動向】華為宣布HUAWEI WATCH 3系列　正式支援Huawei Pay
【華為動向】華為宣布HUAWEI WATCH 3系列　正式支援Huawei Pay
【蘋果MacBook】蘋果67W電源轉接器　不支援新MacBook Pro快充
【蘋果MacBook】蘋果67W電源轉接器　不支援新MacBook Pro快充
【三星發布會】三星推Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition　可自行搭配摺機顏色
【三星發布會】三星推Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition　可自行搭配摺機顏色
【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？
【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？