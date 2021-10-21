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印度尼泊爾水災釀逾百人死 2國擬向死者家屬賠款

環球社會熱點 12:07 2021/10/21

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印度北部和尼泊爾部分地區近日受暴雨影響，發生水災及山泥傾瀉情況。外媒報道，2國災情已造成逾百人死亡，另有數十人失蹤。印度氣象部門表示，降雨量正在下降。印度地方政府和尼泊爾政府都有計劃，向死者家屬賠款。

印度西南部水災 新人無懼風雨坐大鑊去結婚（有片） 【下一頁】

由於發生山泥傾瀉，大量岩石沖落壓碎房屋。印度北部烏塔拉坎德邦（Uttarakhand）約有50人死亡，死亡人數與尼泊爾相似，兩國合共另有數十人失蹤。印尼受災最嚴重的是東部Panchthar地區和西部的Doti和Ilam地區。《路透社》報道，救援人員正努力解救尼泊爾西部Seti村莊被困的60名人士。

印度及尼泊爾部分水災情況

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印度南部喀拉拉邦（Kerala）亦發生致命水災，造成另外39人死亡。塔拉坎德邦周三（20日）再發現6具屍體，令當地的死亡人數升至52人。恆河在印度瑜伽之都瑞詩凱詩（Rishikesh）決堤，奈尼陶（Nainital）地區影響嚴重。自上周五（15日）以來，印度已轉移數千名民眾避難，逾1,600座房屋被毀。

印度西南暴雨成災 造成多人死亡失蹤 【下一頁】

塔拉坎德邦通常在10月降雨量為30.5毫米，但本周在24小時內已錄得328毫米記錄。印度氣象部門表示，降雨量正在下降。CNN報道指，尼泊爾雨勢或未會在短期內減少。

尼泊爾政府擬向每位水災死者家屬賠償1,700美元（約1.3萬港元）；印度烏塔拉坎德邦首席部長Pushkar Singh Dhami亦宣布，向遇難者家屬賠償40萬盧比（約4.2萬港元），並向房屋被毀的民眾賠償19萬盧比（約2萬港元）。印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交平台Twitter上表示，對因暴雨造成的死亡相當痛心，祝願傷者早日康復。

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責任編輯：李俊儀

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