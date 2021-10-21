▲ 【大行報告】高盛下調小米目標價 料小米將推3至4款電動車

高盛在投資者會議後下調小米 （01810） 目標價。高盛發表報告指，半導體短缺將影響小米手機出貨量預測，同時下調小米全球手機銷售均價、物聯網和互聯網收入預測，2021至23年各收入預測下調3%至6%，繼而更新小米目標價，由34元下調至29.5元，但維持「買入」評級。

小米今日股價走弱，最新跌1.5%，暫報22.45元，成交7億元。

高盛引述小米管理層稱，小米會繼續高端化、擴大全渠道模式（Omni-Channel）銷售和海外市場，也會利用「智能手機+物聯網（IoT）」策略提升收入及盈利能力。高盛認同有關策略，對小米抱建設性看法。

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小米董事長雷軍在投資者會議提及可在2024年上半年量產小米汽車，較小米以往提及時間表更明確，高盛預料，小米會推出3至4款汽車，並且建立數以百間計門店，銷售汽車。

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