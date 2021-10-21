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【大行報告】瑞信料港交所上季純利跌2%降第四季日均成交預測　調低目標價4%

股市 11:16 2021/10/21

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瑞信調低港交所第四季日均成交預測14.7%至1680億元

瑞信指，港交所 （00388） 第三季日均成交額有溫和復甦，按季及按年分別增長9%及17%，至1650億元，主要受換手率較高推動，卻被平均市值下降所抵銷，預期第三季收入在交易相關收入帶動下按年增長1%，但淨投資收益下降。瑞信料，港交所第三季純利按年跌2%至33億元。

港交所MSCI A股期貨首日成交如何？【下一頁】

瑞信調低港交所第四季日均成交預測14.7%至1680億元，因市場情況未如預期樂觀，大型新股上市告吹，若監管不明朗因素逐步消退，潛在的新股上市或會重來，帶動市場活動重啟。

MSCI A50期貨早前已開始交易，瑞信預期，MSCI A50期貨於2023年的交易量料達北向日均交易量的1倍，為港交所貢獻約2%收入。港交所早前為SPAC進行市場諮詢，為吸引更多市場參與者奠下基礎。

瑞信將港交所2021至2023年每股盈利預測下調9%、6%及1.7%，以反映日均成交預測下調，並調高明年下半年起MSCI A50期貨交易費收入預測。瑞信維持港交所「跑贏大市」評級，但下調目標價3.6%至569元。

相關文章：【A股期貨】港交所今推MSCI A股期貨　獲CFTC准許美國境內銷售

相關文章：【SPAC】港交所陳翊庭：不預期SPAC取代傳統IPO　解釋SPAC三大優點 

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】能源需求旺季　油價85美元現阻力？（立即收看） 

 

港股 香港交易所（00388） 特殊目的收購公司（SPAC） 香港交易及結算所有限公司 目標價 每股盈利 IPO 大行報告
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