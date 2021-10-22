【大行報告】港交所遭滙證、瑞信、瑞銀下調目標價　第三季業績料按年倒退

香港交易所 （00388） 下周三（27日）公布第三季業績，投行陸續發布預測，瑞銀、瑞信、滙豐證券在績前先降港交所目標價，當中滙證更下調港交所投資評級，由「買入」降至「持有」。綜合券商預測，港交所第三季日均成交雖然按季回升，但受累於投資收益或受市況不利影響，預計港交所第三季盈利跌約5%。投行最新關注點都落在本周一（18日）開始交易的MSCI A股期貨。

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滙證：費率和成本成中期風險

滙豐證券預期，港交所第三季每股盈利按年跌6.9%至2.47元，主要由於投資收益受累於低息環境、市況不理想影響，抵銷主營業務平穩增長。

中期而言，滙證認為港交所成本和費率增加，對業績帶來增長風險，而MSCI A股期貨收入需時提升，而「可變利益實體」（VIE）結構公司上市的監管依然未明朗，下調港交所2021年至23年每股盈利預測7.4%、9.4%和8.1%。

滙證最新將港交所目標價由564元降至510元，評級由「買入」降至「持有」。

港交所MSCI A股期貨首日成交如何？【下一頁】

瑞信：投資收益拖低盈利 調高A股期貨收入預測

瑞信指出，港交所第三季日均成交額約1650億元，按季及按年分別增長9%及17%，主要受換手率提高，但股份平均市值下降抵銷部分利好。

瑞信預期，港交所第三季收入在交易相關收入帶動下按年增長1%，但淨投資收益下降，令第三季純利按年跌2%至33億元。

瑞信調低港交所第四季日均成交預測14.7%至1680億元，因市場情況未如預期樂觀，大型新股上市告吹，若監管不明朗因素逐步消退，潛在的新股上市或會重來，帶動市場活動重啟。

MSCI A50期貨早前已開始交易，瑞信預期，MSCI A50期貨於2023年的交易量料達北向日均交易量的1倍，為港交所貢獻約2%收入。港交所早前為SPAC進行市場諮詢，為吸引更多市場參與者奠下基礎。

瑞信將港交所2021至2023年每股盈利預測下調9%、6%及1.7%，以反映日均成交預測下調，並調高明年下半年起MSCI A50期貨交易費收入預測。瑞信維持港交所「跑贏大市」評級，但下調目標價3.6%至569元。

花旗早前因看淡A股期貨短期貢獻，下調港交所目標價，可見【下一頁】

瑞銀：降低今後3年日均成交、盈利預測

瑞銀預計，港交所上季盈利按年跌5%至32億元，同樣指出投資收益按年下滑，拖累盈利按年下跌。

瑞銀指出，7月市場交投和新股活動反彈，但8月、9月再轉平靜，期內現貨股票日均成交按年增25%至1480億元，滬深港通日均北向交易增19%至1390億元人民幣、南向交易增55%至420億元。衍生市場方面，輪證成交按年跌15%至180億元，而指數期貨、期權就按年跌7%至3500萬張。

因應最新市場表現，瑞銀下調港交所2021年至23年日均成交預測8%至9%，盈利預測因而下調6%。

該行指，即使短線表現有所波動，但港交所連接中國的長期投資主題沒有改變，包括MSCI A50期貨推出、南向債券通產品，未來的潛在增長機會尚有獨特新股定位、南向通納入第二上市的同股不同權股份、更豐富的衍生產品。瑞銀預計，A股期貨可佔港交所2023年收入的5%至10%。

瑞銀更新港交所目標價，由592元降至575元，估值相當於2022年、23年市盈率37倍和46倍，維持買入評級。

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