【美股焦點】特朗普自立平台　DWAC爆升3.6倍後盤前再升5成、PHUN盤前暴漲近3倍

▲ 【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social 關連SPAC爆升3.57倍、盤後再升6成

前美國總統特朗普被多個社交媒體平台禁言，宣布自行創立社交媒體平台「TRUTH Social」。特朗普旗下的Trump Media & Technology Group（TMTG）發表聲明指，TRUTH Social已可在蘋果應用商店預購，測試版11月推出，供受邀用戶使用，明年第一季度正式推出。特朗普社交平台未出，關連SPAC公司DWAC股價大升，該SPAC最新市值達14.7億美元。

目前在美上市的SPAC公司Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC）已經與TMTG達成合併協議，TMTG將會在合併成為上市公司。DWAC周四股價爆升3.57倍，收報45.5美元，周五盤前再抽升，但升勢略回順，現升55%。

另外，特朗普概念股，大數據公司Phunware（美：PHUN）盤前暴漲近3倍，Phunware的軟件此前為特朗普競選團隊提供移動應用程序。

特朗普此前愛用的Twitter（美：TWTR）盤前則跌4%。另外，受蘋果iOS變更私隱設定的衝擊，其他傳統社交媒體股下跌，Facebook（美：fb）盤前跌4%，Snap（美：SNAP）現跌兩成。

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特朗普表示，創建TRUTH Social是為了對抗矽谷的大型科技公司，並稱：「我們生活在一個大量塔利班能夠在Twitter存在，但你們最愛的美國總統卻被噤聲的世界。」這是不能被接受的，因此希望能夠透過TMTG以及TRUTH Social讓所有人發聲。

此外，據悉TMTG亦會推出視頻訂閱服務TMTG+，提供包括娛樂、新聞、播客等訂閱內容。

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