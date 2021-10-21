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【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social　美國SPAC股份盤前大升4成

股市 17:16 2021/10/21

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特朗普宣布推出社交平台TRUTH Social　聲稱要對撼矽谷大型科技公司

被多個社交媒體平台禁言的前美國總統特朗普，宣布創立全新的社交媒體平台TRUTH Social。特朗普旗下的Trump Media & Technology Group（TMTG）發表聲明指，目前TRUTH Social已經可以在蘋果應用商店中進行預購，而測試版將在11月推出，提供予受邀請的用戶使用，預計將在明年第一季度正式推出。

目前在美上市的SPAC公司Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC）已經與TMTG達成合併協議，TMTG將會在合併成為上市公司。Digital World Acquisition Corp盤前升40%，報14美元。

特朗普表示，創建TRUTH Social是為了對抗矽谷的大型科技公司，並稱「我們生活在一個大量塔利班能夠在Twitter存在，但你們最愛的美國總統卻被噤聲的世界。」這是不能被接受的，因此希望能夠透過TMTG以及TRUTH Social讓所有人發聲。

此外，據悉TMTG亦會推出視頻訂閱服務TMTG+，提供包括娛樂、新聞、播客等訂閱內容。

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信件指白宮決定特朗普 須按要求提交涉國會騷亂文件

【美國前總統】特朗普據報起訴Facebook及Twitter創辦人 

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】能源需求旺季　油價85美元現阻力？（立即收看）

 

美股 合併 特殊目的收購公司（SPAC） 媒體 特朗普 Twitter 美國 社交平台
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