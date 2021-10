【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診

世界衛生組織(WHO)指歐洲於上周,為全球唯一確診數字上升的地區,反映歐洲多國疫情尚未緩和。英國單日再新增4.9萬宗確診,但英國衛生大臣賈偉德警告,英國於冬天可能會重返日增10萬宗確診的水平。

英國政府周三(20日)宣布單日新增49,139宗確診,確診數字按周飆升達17.2%。英國同日再增179名新冠患者死亡及869名患者入院,按周升幅分別超過2成及1成。

賈偉德(Sajid Javid)於周三的首相府記者會上表示疫情尚未結束,他推算每日確診數字於冬天會升至10萬宗,較現時高1倍。

他直言民眾必須謹記病毒會長期與人並存,也仍然對人們安危及國家恢復正常生活帶來威脅。

醫學界憂慮確診個案飆升使英國國民保健服務(NHS)面臨龐大壓力,促請政府收緊防疫。但賈偉德表明現時不會實行後備計劃(Plan B)。

賈偉德表示:

我們正密切監察數據,現階段不會實行後備計劃,正為所有可能性做準備。

(We are looking closely at the data, we are not implementing Plan B at this point. We are preparing for all eventualities.)