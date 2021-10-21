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【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診

環球社會熱點 10:53 2021/10/21

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世界衛生組織（WHO）指歐洲於上周，為全球唯一確診數字上升的地區，反映歐洲多國疫情尚未緩和。英國單日再新增4.9萬宗確診，但英國衛生大臣賈偉德警告，英國於冬天可能會重返日增10萬宗確診的水平。

英加強劑接種進度遭轟極緩慢 逾半合資格者未打 【下一頁】

英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫 【下一頁】

英國政府周三（20日）宣布單日新增49,139宗確診，確診數字按周飆升達17.2%。英國同日再增179名新冠患者死亡及869名患者入院，按周升幅分別超過2成及1成。

賈偉德（Sajid Javid）於周三的首相府記者會上表示疫情尚未結束，他推算每日確診數字於冬天會升至10萬宗，較現時高1倍。

他直言民眾必須謹記病毒會長期與人並存，也仍然對人們安危及國家恢復正常生活帶來威脅。

英國單日死亡人數 創自3月以來新高 【下一頁】

醫學界憂慮確診個案飆升使英國國民保健服務（NHS）面臨龐大壓力，促請政府收緊防疫。但賈偉德表明現時不會實行後備計劃（Plan B）。

賈偉德表示：

我們正密切監察數據，現階段不會實行後備計劃，正為所有可能性做準備。

（We are looking closely at the data, we are not implementing Plan B at this point. We are preparing for all eventualities.）

他敦促數以百萬計的合資格人士接種新冠疫苗加強劑，稱此舉是人們繼續維持自由的關鍵。但他拒絕表示英國的確診或住院率到達甚麼水平，當局才會再次收緊防疫措施。

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責任編輯：鄭錦玲

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