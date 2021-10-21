Giorgio Delucchi 出任奧迪香港代表處首席代表 

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奧迪香港代表處歡迎日前以視像形式於全新Audi e-tron GT quattro 及 RS e-tron GT發佈會首度亮相的Giorgio Delucchi先生，出任奧迪香港代表處首席代表。
Giorgio Delucchi 同時為奧迪集團中國及香港區銷售主管，主力擴展奧迪業務。 他在奧迪服務超過20 多年，先後於銷售部、售後服務部、奧迪原廠配件部等擔任不同崗位，對品牌有深入的了解。
Giorgio Delucchi 來自秘魯，但對亞洲並不陌生。早於2008年，他已於奧迪台灣出任售後服務處長，負責重組品牌服務網絡及認證新產品的相關工作，將奧迪充分擴展到台灣市場。其後在2011年，他前往到奧迪中國銷售事業部，領導全國售後服務部。到2014 年，他調往奧迪拉丁美洲，負責該地區的銷售部門。隨後在 2018 年，他被委派到奧迪加拿大擔任總裁兼首席執行官。
Giorgio Delucchi 其後常駐德國因戈爾施塔特 (Ingolstadt) 的奧迪集團總部。自 2020 年 9 月1日起， Giorgio 再次回到奧迪最大的單一市場——大中華地區，出任奧迪集團中國及香港區銷售主管。在他的帶領下，銷售創出佳績，上任首年 (2020 年 9 月至2021年8月) 已售出逾800,000輛新車。在疫情下，中國的奧迪銷量仍然強勁，在2021年首半年已達418,749輛，同比增長達三成八以上。自擔任中國及香港區銷售主管後，他積極推動奧迪多個新項目，包括在香港推出Audi e-tron Sportback、全新Audi A3/S3 Sportback及Sedan、全新Audi Q5 Sportback、Audi Q5及剛剛推出的全新電動車Audi e-tron GT quattro及高性能RS e-tron GT。
此外， Giorgio Delucchi 亦促成奧迪與錦龍汽車集團的合作。自2020年7月起，錦龍成為奧迪香港及澳門區的獨家官方經銷商。此緊密合作夥伴關係對奧迪在香港的業務擴展非常有利。奧迪於2020年9月，與香港新經銷商攜手於太古城開設首個 15,000 平方尺的旗艦陳列室 ，及於 2021 年 8 月，在九龍灣開設奧迪九龍陳列室，為客戶提供更個性化的體驗，並展示奧迪創新求變的精神和生活方式。展望奧迪在Giorgio Delucchi的帶領下，與香港獨家經銷商錦龍攜手合作，在本地市場會有更美好而長遠的業務計劃和發展。
奧迪集團旗下品牌包括奧迪、杜卡迪（Ducati）及林寶堅尼（Lamborghini），是全球首屈一指的尊貴汽車及電單車品牌之一。集團的業務遍布全球100多個市場，並在全球11個國家設有17個生產廠房。奧迪集團旗下全資子公司包括位於德國納卡蘇姆的 Audi Sport GmbH、意大利聖亞加塔波隆尼（Sant’Agata Bolognese）的 Automobili Lamborghini S.p.A.、及意大利博洛尼亞（Bologna）的電單車製造商Ducati Motor Holding S.p.A.。
奧迪集團2020年向客戶交付了169萬3,000輛奧迪品牌汽車，7,430輛林寶堅尼品牌跑車以及48,042輛杜卡迪品牌電單車。奧迪股份公司2019年財政年度銷售額達到557億歐元，經營利潤為45億歐元。奧迪現時在全球聘請總數超過87,000名員工，其中超過60,000名德國員工。奧迪致力提升未來交通體驗，集中發展新車系及可持續發展之科技。
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