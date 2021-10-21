Giorgio Delucchi 出任奧迪香港代表處首席代表 

▲ Giorgio Delucchi 奧迪集團中國及香港區銷售主管, 奧迪香港代表處首席代表

奧迪集團中國及香港區銷售主管兼奧迪香港代表處首席代表 Giorgio Delucchi先生於日前全新Audi e-tron GT quattro 及 RS e-tron GT發佈會上首度亮相，與香港大眾一同見證品牌邁進新里程碑

Giorgio Delucchi先生將帶領奧迪香港代表處團隊在本地市場發展業務，並與香港經銷商錦龍汽車緊密合作

奧迪香港代表處歡迎日前以視像形式於全新Audi e-tron GT quattro 及 RS e-tron GT發佈會首度亮相的Giorgio Delucchi先生，出任奧迪香港代表處首席代表。

Giorgio Delucchi 同時為奧迪集團中國及香港區銷售主管，主力擴展奧迪業務。 他在奧迪服務超過20 多年，先後於銷售部、售後服務部、奧迪原廠配件部等擔任不同崗位，對品牌有深入的了解。

Giorgio Delucchi 來自秘魯，但對亞洲並不陌生。早於2008年，他已於奧迪台灣出任售後服務處長，負責重組品牌服務網絡及認證新產品的相關工作，將奧迪充分擴展到台灣市場。其後在2011年，他前往到奧迪中國銷售事業部，領導全國售後服務部。到2014 年，他調往奧迪拉丁美洲，負責該地區的銷售部門。隨後在 2018 年，他被委派到奧迪加拿大擔任總裁兼首席執行官。



Giorgio Delucchi 其後常駐德國因戈爾施塔特 (Ingolstadt) 的奧迪集團總部。自 2020 年 9 月1日起， Giorgio 再次回到奧迪最大的單一市場——大中華地區，出任奧迪集團中國及香港區銷售主管。在他的帶領下，銷售創出佳績，上任首年 (2020 年 9 月至2021年8月) 已售出逾800,000輛新車。在疫情下，中國的奧迪銷量仍然強勁，在2021年首半年已達418,749輛，同比增長達三成八以上。自擔任中國及香港區銷售主管後，他積極推動奧迪多個新項目，包括在香港推出Audi e-tron Sportback、全新Audi A3/S3 Sportback及Sedan、全新Audi Q5 Sportback、Audi Q5及剛剛推出的全新電動車Audi e-tron GT quattro及高性能RS e-tron GT。

此外， Giorgio Delucchi 亦促成奧迪與錦龍汽車集團的合作。自2020年7月起，錦龍成為奧迪香港及澳門區的獨家官方經銷商。此緊密合作夥伴關係對奧迪在香港的業務擴展非常有利。奧迪於2020年9月，與香港新經銷商攜手於太古城開設首個 15,000 平方尺的旗艦陳列室 ，及於 2021 年 8 月，在九龍灣開設奧迪九龍陳列室，為客戶提供更個性化的體驗，並展示奧迪創新求變的精神和生活方式。展望奧迪在Giorgio Delucchi的帶領下，與香港獨家經銷商錦龍攜手合作，在本地市場會有更美好而長遠的業務計劃和發展。

▲ 身在德國因戈爾施塔特的奧迪集團中國及香港區銷售主管兼奧迪香港代表處首席代表Giorgio Delucchi先生，日前以視像形式於全新Audi e-tron GT quattro 及 RS e-tron GT發佈會上首度亮相，與香港大眾一同見證品牌邁進新里程碑。

▲ 奧迪集團中國及香港區銷售主管兼奧迪香港代表處首席代表Giorgio Delucchi先生分享新型號e-tron GT quattro及RS e-tron GT如何體現到奧迪的品牌理念「Future Is An Attitude」。

奧迪集團旗下品牌包括奧迪、杜卡迪（Ducati）及林寶堅尼（Lamborghini），是全球首屈一指的尊貴汽車及電單車品牌之一。集團的業務遍布全球100多個市場，並在全球11個國家設有17個生產廠房。奧迪集團旗下全資子公司包括位於德國納卡蘇姆的 Audi Sport GmbH、意大利聖亞加塔波隆尼（Sant’Agata Bolognese）的 Automobili Lamborghini S.p.A.、及意大利博洛尼亞（Bologna）的電單車製造商Ducati Motor Holding S.p.A.。

奧迪集團2020年向客戶交付了169萬3,000輛奧迪品牌汽車，7,430輛林寶堅尼品牌跑車以及48,042輛杜卡迪品牌電單車。奧迪股份公司2019年財政年度銷售額達到557億歐元，經營利潤為45億歐元。奧迪現時在全球聘請總數超過87,000名員工，其中超過60,000名德國員工。奧迪致力提升未來交通體驗，集中發展新車系及可持續發展之科技。

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