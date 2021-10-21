【港股市況】恒生指數高開5點　恒大復牌挫一成、恒大物業跌8%（不斷更新）

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【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、今日復牌分別低開10%及8% 原買家合生創展炮轟：銷售限期後才獲通知取消
風險胃納上升，道指升152點，港股今早輕微高開。恒生指數開報26141點，升5點。恒大系下跌。中國恒大 （03333） 復牌，股價低開一成；恒大物業 （06666） 跌8%。ATM個別發展，美團 （03690） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 回吐逾1%。
即市走勢︰
【09：22】ATM個別發展，美團 （03690） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 回吐逾1%。
【09：22】恒生指數開報26141點，升5點。恒大 （03333） 復牌低開一成；恒大物業 （06666） 跌8%。
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【09：13】期指開報26120點，跌36點或0.1%。
【09：09】恒指黑期升17點，報26103點；道指期貨跌64點，報35544點。
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【07：45】港股ADR收報26085點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.55元，較港收市價高0.2元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報507.63元，較港收市價低1.87元或0.4%。
【07：30】市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上比特幣破頂，帶動風險胃納上升，道指一度升212點，高見35669點新高，收市升152點，報35609點；標指升16點，收報4536點；納指則跌7點，收報15121點。
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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩