【港股市況】恒生指數早段反覆靠穩　恒大系挫、內房股造好（不斷更新）

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【褐皮書】聯儲局褐皮書指美國經濟溫和增長 大部分地區價格上漲、通脹居高不下
風險胃納上升，道指升152點，港股今早輕微高開。恒生指數開報26141點，升5點。恒大系下跌。中國恒大 （03333） 復牌，股價低開一成；恒大物業 （06666） 跌8%。ATM個別發展，美團 （03690） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 回吐逾1%。
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即市走勢︰
【10：40】平保 （02318） 升幅擴大至逾6%，高見62.25元。
【10：37】中移動 （00941） 績後升逾1%，高見49.45元。中移動首三季EBITDA升9.5%至2375億元人民幣，純利升6.9%至872億元人民幣。
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【10：32】大市升幅擴大至近100點，報26226點升90點；科指升0.05%，報6695點。
【10：23】中國有贊 （08083） 跌近2%低見1.08元。中國有贊宣布要延長計劃私有化最後完成日期，由11月26日延長至明年1月31日。
【SaaS股】中國有贊再押後私有化完成日 需額外時間達成計劃條件
【10：20】威華達控股 （00622） 跌逾3%，低見0.51元。威華達宣布斥資7億元增持盛京銀行 （02066） 的4.27%H股，每股平均作價7元，完成後其H股持股量將增至12.52%。
【恒大3333】威華達控股斥資7億增持盛京銀行 聲言「視收購為一線希望、戰術性投資」
【10：10】潤地 （01109） 升幅擴大至8%；中海外 （00688） 升逾半成。
【10：08】平保 （02318） 造好，股價升近4%高見60.75元。
【10：00】滙豐 （00005） 升幅擴大至1%，高見47.15元。
【09：52】恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 最新跌逾6%；恒大汽車 （00708） 跌0.9%。
【09：49】港交所 （00388） 跌逾2%，低見476元。瑞信將港交所目標價由590元下調至259元，維持「跑贏大市」評級。
【09：45】正力 （08283） 飈升8成，破頂高見0.28元，成交43萬元。
【09：43】內房股造好，中海外 （00688） 升半成；潤地 （01109） 升逾4%；碧桂園 （02007） 升近4%；雅居樂 （03383） 升3%。副總理劉鶴表示目前房地產市場出現個別問題，但風險總體可控。另外，中國人民銀行行長易綱表示總體上恒大事件對金融行業的外溢性可控；有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。
【09：37】融創 （01918） 股價造好，升逾5%，高見17.42元。
【09：36】恒指轉升10點。
【09：34】Bitcoin比特幣一度升近67000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾2%；歐科雲鏈 （01499） 升3%；雄岸科技 （01647） 升近4%；美圖 （01357） 升逾4%。
【加密貨幣】比特幣再創歷史新高、挑戰67000美元大關 期貨ETF BITO再升逾3%
【09：33】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.2%，高見46.5元。
【09：31】大市開市後轉跌百點；科指跌0.4%。阿里巴巴 （09988） 早段回吐2%，低見171.6元。
【09：22】ATM個別發展，美團 （03690） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 回吐逾1%。
【09：22】恒生指數開報26141點，升5點。恒大 （03333） 復牌低開一成；恒大物業 （06666） 跌8%。
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【09：13】期指開報26120點，跌36點或0.1%。
【09：09】恒指黑期升17點，報26103點；道指期貨跌64點，報35544點。
【08：18】【配股潮】高雅光學折讓近兩成股價 淨籌1.6億元
【08：02】【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損收窄至4.2億美元 經調整物業EBITDA轉盈3200萬美元
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【07：45】港股ADR收報26085點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.55元，較港收市價高0.2元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報507.63元，較港收市價低1.87元或0.4%。
【07：30】市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上比特幣破頂，帶動風險胃納上升，道指一度升212點，高見35669點新高，收市升152點，報35609點；標指升16點，收報4536點；納指則跌7點，收報15121點。
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責任編輯︰梁浩碩