▲ 【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO火熱登場 「科技女股神」Cathie Wood卻並未出手

美國首家與比特幣（Bitcoin）掛勾、ProShares發行的比特幣策略ETF（Bitcoin Strategy ETF，美：BITO）周二上市，吸引無數投資者，不過有科技股女股神之稱的Cathie Wood並未出手。Cathie Wood表示，其團隊並沒有買入ProShares比特幣策略ETF。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

比特幣一度升近67000美元，比特幣期貨ETF BITO周三收報43.28美元，再升3.2%。

Cathie Wood表示，未有買入的原因之一是團隊在仔細研究這個產品，研究比特幣期貨，希望了解有關比特幣遠期高於現貨價格所帶來的稅收影響。

ProShares的比特幣期貨ETF周二上市首日成交額即創下歷史第二高，根據數據，成交量超過2400萬基金單位。ProShares數據顯示，截至第一天交易收盤，該基金管理的資產規模約為5.7億美元。

【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高 比特幣逼64000美元

【Bitcoin ETF】美國首家比特幣ETF登場 非直接投資比特幣？圖解入場前5大不得不知

【Bitcoin ETF】Bitcoin期貨ETF跟得貼唔貼Bitcoin走勢？