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【美股焦點】PayPal否認購Pinterest、盤前股價急彈半成　曾傳450億美元吞併

股市 16:16 2021/10/25

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PayPal否認購Pinterest　曾傳450億美元吞併

美國支付平台PayPal（美︰PYPL）上周傳出有意收購圖片社交平台Pinterest（美︰PINS），代價最多450億美元，甚至最快於PayPal 11月8日季績前完成協商及宣布交易。PayPal最新回應傳聞，直截了當表明不打算收購Pinterest。

交易傳聞告吹後，Pinterest 周一盤前股價大跌一成，暫報52.35美元。相反，PayPal盤前股價升5.5%，暫報253.77美元。

外電上周引述消息指，Paypal擬以每股70美元收購Pinterest。若交易成事，將會是社交平台歷來最大宗收購，超越微軟（美︰MSFT）於2016年以260億美元收購LinkedIn，以及Salesforce（美︰CRM）去年斥277億美元收購工作通訊平台Slack（美︰WORK）的交易。

外界曾猜測，PayPal購買Pinterest是為了擴大電子商務業務。PayPal於2019年以40億美元收購購物優惠券平台Honey。

相關文章：

【美股焦點】道指重磅股Salesforce曾挫10.7%　斥2160億元併購Slack

責任編輯︰梁浩碩

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code） 

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美股 Pinterest（美：PINS） PayPal（美：PYPL） Pinterest PayPal

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