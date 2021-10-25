【美股焦點】PayPal否認購Pinterest、盤前股價急彈半成　曾傳450億美元吞併

▲ PayPal否認購Pinterest 曾傳450億美元吞併

美國支付平台PayPal（美︰PYPL）上周傳出有意收購圖片社交平台Pinterest（美︰PINS），代價最多450億美元，甚至最快於PayPal 11月8日季績前完成協商及宣布交易。PayPal最新回應傳聞，直截了當表明不打算收購Pinterest。

交易傳聞告吹後，Pinterest 周一盤前股價大跌一成，暫報52.35美元。相反，PayPal盤前股價升5.5%，暫報253.77美元。

外電上周引述消息指，Paypal擬以每股70美元收購Pinterest。若交易成事，將會是社交平台歷來最大宗收購，超越微軟（美︰MSFT）於2016年以260億美元收購LinkedIn，以及Salesforce（美︰CRM）去年斥277億美元收購工作通訊平台Slack（美︰WORK）的交易。

外界曾猜測，PayPal購買Pinterest是為了擴大電子商務業務。PayPal於2019年以40億美元收購購物優惠券平台Honey。

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責任編輯︰梁浩碩

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