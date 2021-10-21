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【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損收窄至4.2億美元　經調整物業EBITDA轉盈3200萬美元

股市 08:01 2021/10/21

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【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損收窄至4.2億美元　經調整物業EBITDA轉盈3200萬美元

金沙中國 （01928） 公布季績。金沙第三季淨虧損4.2億美元，較去年同期的淨虧損5.6億美元有所收窄。經調整物業EBITDA為3200萬美元，相對去年同期經調整物業EBITDA虧損2.3億美元。期內，淨收益總額6.1億美元，按年增近2.7倍。資本開支合共為1.9億美元，主要包括於澳門近1.2億美元的建造、發展及維修活動。

集團控股股東LVS主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，其業績繼續反映全球大流行的影響，限制收緊直接影響季度於澳門及新加坡的業績，兩地市場於季度均產生正EBITDA，對澳門及新加坡最終得以復甦仍然充滿信心。

Sheldon G. Adelson指，於澳門進行的大規模投資逐漸成形。隨著市場復甦，四季及澳門倫敦人將呈現增長機遇。就博彩及零售角度而言，澳門高端中場的消費表現保持堅韌，對訪客量恢復後其達致全球大流行前水平的能力感到非常樂觀。隨著限制放寬及旅遊觀光業復甦，對其將於未來在澳門及新加坡均重拾強勁的正現金流量充滿信心。

【大行報告】花旗全線降濠賭股目標價　博彩法修訂非懲罰措施、長線風險回報吸引（附名單）

【澳門賭收】澳門9月博彩收入按月增3成遜預期　賀一誠為無法十一恢復免隔離通關致歉

責任編輯︰梁浩碩

港股 金沙中國有限公司（01928）

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