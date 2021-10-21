▲ 【新股IPO】微創機器人2252今日起招股 一手入場費約21818元

微創機器人 （02252） 今日（10月21日）起至10月26日招股。微創醫療 （00853） 旗下的微創機器人計劃發行3620萬股H股，一成於香港作公開發售，集資最多15.6億元，招股價介乎36元至43.2元，每手500股，一手入費場約21817.7元。微創機器人預期於11月2日掛牌。

微創機器人致力於設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術，過往未曾獲得任何收入。截至今年首6個月，微創機器人淨虧損2.4億元人民幣，而去年全年則錄得虧損2.1億元人民幣，主要受到研發成本及行政開支所致。

所得款項淨額35%將用於「圖邁」腔鏡手術機器人的持續研發活動；21%用於其骨科手術機器人；19%用於其他候選產品；5%用於提高製造與供應鏈管理能力；10%用於通過向手術機器人行業及相關領域的公司及研究機構引進授權、收購該等公司及機構、對該等公司及機構作股權投資或與公司及機構合資取得創新的機器人技術及產品；10%用作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩