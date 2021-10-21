【ET財經早點1分鐘】道指創新高 恒大終止賣恒大物業今復牌

美國聯儲局公布經濟褐皮書，指美國經濟增長放緩至溫和水平，承認通脹居高不下。

市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上比特幣破頂，帶動風險胃納上升。

道指一度創新高，收市升152點；標指連漲六日，並逼近歷史高位，

恒指夜期跌17點 阿里 （09988） 美股低港2%

阿里巴巴股價在港大升近百分之七後，美股走勢偏軟，較港收市價低百分之二。

騰訊 （00700） ADR變動不大，夜期收市微跌17點。

Tesla季績破紀錄 惟憂缺芯及運輸

Tesla公布第三季業績，收入及純利均破紀錄，純利16億美元，按年急增四倍。

不過，Tesla指出，芯片短缺、港口擠擁，及其他供應鍊及基礎設施的挑戰，令工廠無法全速運轉，盤後股價亦一度受壓。

恒大終止賣恒大物業 合生創展：不接受

恒大集團宣布，以200億向合生創展出售百分五十大物業股權的交易終止。

恒大指，從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得的信息，公司有理由相信，受讓方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，隨即行使權利解除該協議。

合生創展指，不接受恒大所聲稱終止協議的任何內容。

恒大今日復牌。

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