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【Tesla業績】Tesla第三季收入及純利齊破紀錄　為比特幣減值5100萬美元

股市 10:53 2021/10/21

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【Tesla業績】特斯拉第三季收入及純利齊破紀錄　盤後股價靠穩

Tesla特斯拉（美：TSLA）公布第三季業績，收入及純利再破紀錄。截至9月底止，收入137.57億美元，按年急增56.8%；純利16.18億美元，急增3.9倍；經調整純利20.93億美元，增1.4倍。經調整每股盈利1.86美元，超預期的1.59美元。總毛利率26.6%，按年增308點子。不過，Tesla盤後股價偏軟，暫跌0.5%，報861.5美元。

大摩看好Tesla未來幾年銷售，詳見【下一頁】

Tesla指出，芯片短缺、港口擠擁，及其他供應鍊及基礎設施的挑戰，令工廠無法全速運轉。

Tesla盈利增長強勁因汽車銷量增長及成本下降，但被支出增加、賣碳排放收入減少、供應鏈障礙的額外成本及比特幣相關5100萬美元的減值所抵消。

馬斯克宣布搬Tesla總部後，劈價售加州豪宅【下一頁】

Tesla第三季電動車總付運量24.14萬輛，按年增73%，其中Model 3/Y付運量增87%，達23.2萬輛。

Tesla指出，在整個第三季，中國仍是出口的生產中心。中國的產量增長佳，並正在進一步改良，以增加生產率，並轉向用磷酸鐵鋰電池。據早前報道，可令生產再減低成本。

相關文章：Tesla對英國開放Model Y訂單 　預計2022年初交付

*今早9時《ET開市直擊》植耀輝為你分析市場形勢，做好開市準備！*【按此】

記者： 譚志偉

美股 業績公布 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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