【Tesla業績】Tesla第三季收入及純利齊破紀錄　為比特幣減值5100萬美元

▲ 【Tesla業績】特斯拉第三季收入及純利齊破紀錄 盤後股價靠穩

Tesla特斯拉（美：TSLA）公布第三季業績，收入及純利再破紀錄。截至9月底止，收入137.57億美元，按年急增56.8%；純利16.18億美元，急增3.9倍；經調整純利20.93億美元，增1.4倍。經調整每股盈利1.86美元，超預期的1.59美元。總毛利率26.6%，按年增308點子。不過，Tesla盤後股價偏軟，暫跌0.5%，報861.5美元。

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Tesla指出，芯片短缺、港口擠擁，及其他供應鍊及基礎設施的挑戰，令工廠無法全速運轉。

Tesla盈利增長強勁因汽車銷量增長及成本下降，但被支出增加、賣碳排放收入減少、供應鏈障礙的額外成本及比特幣相關5100萬美元的減值所抵消。

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Tesla第三季電動車總付運量24.14萬輛，按年增73%，其中Model 3/Y付運量增87%，達23.2萬輛。

Tesla指出，在整個第三季，中國仍是出口的生產中心。中國的產量增長佳，並正在進一步改良，以增加生產率，並轉向用磷酸鐵鋰電池。據早前報道，可令生產再減低成本。

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記者： 譚志偉