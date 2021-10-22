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【Tesla新高】Tesla破頂高見910美元　大行目標價點睇

股市 22:27 2021/10/22

分享：

【Tesla業績】Tesla第三季收入及純利齊破紀錄　為比特幣減值5100萬美元

Tesla特斯拉（美：TSLA）周三美股盤後公布第三季業績，收入及純利再破紀錄。截至9月底止，收入137.57億美元，按年急增56.8%；純利16.18億美元，急增3.9倍；經調整純利20.93億美元，增1.4倍。經調整每股盈利1.86美元，超預期的1.59美元。總毛利率26.6%，按年增308點子。

Tesla績優，股價周四大升3%後，周五（22日）再隨大市發力，突破900美元關口，並破頂高見910美元。

大行目標價：

證券商 目標價(美元)
光大證券 1067.96
德銀 1000
凱基證券 1000
第一上海 980
富瑞 950
未來資產 937
高盛 905
大摩 900
瑞信 830
晨星 650

大摩看好Tesla未來幾年銷售，詳見【下一頁】

Tesla指出，芯片短缺、港口擠擁，及其他供應鍊及基礎設施的挑戰，令工廠無法全速運轉。

Tesla盈利增長強勁因汽車銷量增長及成本下降，但被支出增加、賣碳排放收入減少、供應鏈障礙的額外成本及比特幣相關5100萬美元的減值所抵消。

馬斯克宣布搬Tesla總部後，劈價售加州豪宅【下一頁】

Tesla第三季電動車總付運量24.14萬輛，按年增73%，其中Model 3/Y付運量增87%，達23.2萬輛。

Tesla指出，在整個第三季，中國仍是出口的生產中心。中國的產量增長佳，並正在進一步改良，以增加生產率，並轉向用磷酸鐵鋰電池。據早前報道，可令生產再減低成本。

相關文章：Tesla對英國開放Model Y訂單 　預計2022年初交付

*今早9時《ET開市直擊》植耀輝為你分析市場形勢，做好開市準備！*【按此】

記者： 譚志偉

美股 業績公布 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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