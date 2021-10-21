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【褐皮書】聯儲局褐皮書指美國經濟溫和增長　大部分地區價格上漲、通脹居高不下

宏觀解讀 10:46 2021/10/21

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美國聯儲局發表地區經濟褐皮書，指美國經濟正以「緩和到溫和的速度」增長，部分地區經濟因供應緊張及變種病毒影響而增長放緩，但大部分地區受商品及原材料需求上升推動而出現價格大漲，通脹居高不下。褐皮書提到，各地聯儲銀行對美國經濟前景持謹慎樂觀的態度，整體經濟活動的增速介於溫和到適度（modest to moderate）。

金管局：聯儲局可能快將減少購買資產【下一頁】

報告表示，根據12個地區聯儲銀行提供的接觸者調查結果，美國近期經濟活動前景整體上保持正面，但部分地區對前景不確定性有所上升，態度較前數月有所保留。美國軟件和資訊科技（IT）行業溫和增長；零售業保持穩定、或略微超過疫情之前的水平。

勞動力缺乏導致工資溫和增長

美國樓價繼續上漲，商業地產市場形勢穩定，但辦公室租賃前景仍然不確定；在廣泛勞動力缺乏的情況下，工資溫和增長；而供應鏈持續紊亂，導致零售商和生產商急劇漲價。

聯儲局理事Randal Quarles支持聯儲局在11月的議息會議上，開始縮減資產購買規模，並對可能需要做出政策應對的通脹壓力擴大感擔憂。他認為，當前高通脹是「暫時性」，聯儲局的貨幣政策並不落後，而疫情導致的供應中斷推動價格上漲，但升勢持續時間長於預期，而且價格上升的商品數量也在擴大。

相關文章：

【美國縮表】聯儲局副主席：11月議息會議後公布減買債計劃　通脹較預期為強

【聯儲局】一日內2名儲局官員宣布離職　此前披露去年頻炒股惹抨擊

 

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經濟 銀行 褐皮書 美國聯儲局 通脹

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