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【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code）

股市 08:53 2021/10/21

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港股上日在阿里巴巴 （09988） 等大型科技股帶動下進一步上衝，後市已確認升勢？股票買賣策略要留意什麼？耀才證券研究部總監植耀輝今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備。

Time code：
00：00 - 港股今日焦點速覽 科技股真·反彈？
01：07 - 美股外圍市況速覽
01：50 - 港股ADR表現
02：15 - 亞太股市早段市況速報
02：55 - 11月「收水」對美股行情影響不大？
05：28 - 美股後市睇Tesla　供應鏈成憂慮
08：04 - 港股上日市況速覽
09：12 - 負面因素仍未解決　恒指有條件再突破？
12：28 - 中國恒大 （03333） 未到低位？
13：29 - 馬雲現身 科網股宜乘機鬆綁？
16：28 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 288元有貨應分注減磅？
17：49 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 考慮減磅？
19：46 - 港股開市前市況速報
22：00 - ET個股推介 - 京東健康 （06618）
23：00 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.64元買入應沽定長揸？
25：07 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 9.1元入貨現價應沽？
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26：58 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） VS 藥明生物 （02269）
28：49 - 觀眾問股：小米 （01810） 可重上26.8元？值得買入？
30：03 - 觀眾問股：九毛九 （09922） 短期要嚴守止蝕？
31：10 - 觀眾問股：融創中國 （01918） 何時沽？內房股仍有機會跌？
32：46 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 有條件再升？
33：45 - 觀眾問股：波司登 （03998） 乘雙十一效應短期有憧憬？
36：07 - 觀眾問股：粵豐環保 （01381） VS 光大環境 （00257） 點揀？
38：30 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 上望價位？
39：43 - 觀眾問股：京東 （09618） 咩價位可再入？
41：04 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 前景分析
41：45 - 觀眾問股：首隻Bitcoin ETF可考慮？
42：48 - 觀眾問股：大家樂 （00341） 點睇？
43：33 - 港股早段市況速報
45：50 - 內地早段市況速報
46：08 - 財經日誌提提你

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*重溫上日《ET開市直擊》*

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