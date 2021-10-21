【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/10/21 分享： 港股上日在阿里巴巴 （09988） 等大型科技股帶動下進一步上衝，後市已確認升勢？股票買賣策略要留意什麼？耀才證券研究部總監植耀輝今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 立即登入HKET「財經台」 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機（附time code） 2021/10/20 【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機（附time code） 【ET開市直擊】港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（附Time code） 2021/10/19 【ET開市直擊】港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（附Time code） 【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code） 2021/10/18 【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（10月8日-22日） 2021/10/15 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（10月8日-22日） 【ET開市直擊│本周嘉賓預告】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？（10月11日-15日） 2021/10/15 【ET開市直擊│本周嘉賓預告】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？（10月11日-15日） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 股票 港股