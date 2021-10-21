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【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/10/21

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港股上日在阿里巴巴 （09988） 等大型科技股帶動下進一步上衝，後市已確認升勢？股票買賣策略要留意什麼？耀才證券研究部總監植耀輝今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

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*重溫上日《ET開市直擊》*

欄名 : ET開市直擊

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