嘉里物流恒安成立合營 拓展醫療健康用品業務

剛獲內地物流巨頭順豐速運(深：002352)入主的嘉里物流(00636)即有新動作。集團宣布和內地衛生產品供應商恒安國際（01044）成立合資企業，旨在企業對企業（B2B）醫療、健康及衞生用品大批量配送及批發市場創造協同效應，合資企業將擁有獨特競爭力，以滿足醫療機構和公共設施的新需求。兩企業去年已合作，應對社區對包括口罩、手套和洗漱用品等與疫情相關的醫療、保健和衞生產品的強勁需求。

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嘉里物流表示，成立合資企業是為了建立更緊密的合作，並為公營和私營醫藥客戶提供創新解決方案。此合資企業計劃未來將業務擴展到其他亞洲國家和地區，同時將獲得恒安旗下「便利妥」品牌產品在香港市場的全力支持。總裁馬榮楷指出透過合資公司，嘉里物流聯網與恒安不但能在醫療、保健和衞生產品市場共同探索更多增長機遇，更可為雙方創造獨特的競爭優勢。恒安國際執行董事許清池表示，對這項新業務寄予厚望。

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