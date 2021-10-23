【清酒新世界@iM網欄】輕盈典雅有個性 山丹正宗．三

上個星期跟大家分享了山丹正宗有關「雞」的清酒，這次我們繼續分享其他另類的山丹正宗，這個禮拜會介紹兩款清酒，分別為山丹正宗的「風鈴」和「雫媛」純米吟釀！

首先是以典型的關西派清酒的「風鈴」，雖說是夏季限定產品，不過一年365日都還能購入到的清酒，不過可說是最適合夏天飲用的清酒了；山丹正宗的「風鈴」含有經典的淡麗辛口風格，入口中就感受到透徹的輕盈典雅的酒體，還相當有個性，優雅的瓜果香與清爽的香草味相互交織，配搭微辛口的酒體混合吟釀香的豐富口感卻又不太烈，最後餘韻的微酸感令人難忘！剛柔並濟為這支作品的最佳註解！

至於第二款就是山丹正宗的「雫媛」純米吟釀，「雫媛」是一種酒米，同樣也被稱為「しずく媛」，是愛媛縣成功培育出的首個酒造好適米，「しずく」的意思就是雫，也就是說水滴下來的意思，「媛」是代表著當地愛媛，這個名字的寓意是希望能利用愛媛縣培養出來的酒米釀出點點滴滴美味的清酒。以「松山三井」為例，雫媛的重量相對地較重，心白同樣也較大、蒸米吸水率更高，所以酒米能夠更加穩定，很適合釀造高級的吟釀酒。那我們先回到正題，山丹正宗的「雫媛」純米吟釀採用100%剛剛所說的「雫媛」酒米釀製而成。這款清酒代表着愛媛的「溫柔」、「溫暖」、「閒散」的形像，而這些形象也能在清酒中表現出來，口感比「風鈴」柔滑溫和，擁有飽滿及柔和細緻的果香。是一種易於飲用的類型，具有溫和的吟釀香氣和淡淡的甘甜味道。這款清酒更獲得不少獎項的，包括在第29屆全國清酒大賽(純米吟釀部)獲得第一名，於2016年獲得IWC 銅賞，以及在上年的Fine Sake Award 中獲得最高金賞受賞，藏主都在酒盒上清楚列明了這些獎狀！

株式会社八木酒造部

地址：愛媛県今治市旭町3丁目3番地8

電話：0898-22-6700

官網：https://www.yamatan.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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