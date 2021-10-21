  • 28°C
香港時間 : 20211021日 (四) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一起酒過的日子@iM網欄】因為難飲，才愛上香檳

名人薈萃 10:14 2021/10/21

分享：

refuse champagne

每次返外家食飯，探兩老，都會暗地裏期待外父大人分享他做生意的智慧。

 

外父是位會說故事的人，而且可以一個接住一個咁講，少有冷場。

 

冇錯，雖然有幾個故事的確已重重複複聽過好幾篇，但一來不可以拆穿，二來諗深一層，這種分享可以算是無價的。聽得多，以後的冤枉路又可能會走少一點。At the very least，當聽個故仔都幾好。

 

話說外父的公司有一位老臣子叫阿偉，跟他打拼了最少有20年。

 

外父直言，阿偉剛加入公司時，雖然表現好，學嘢學得快，得到器重，但也沒有給他太多權力，因為看得到他志不在此。所以最重要的錢銀數字都不會讓他跟。

 

而阿偉當年因為年輕，上位後不久便騎牛搵馬，想到外面的大公司闖一下。結果很快便有一家上市公司叩門。眼見阿偉是人才，外父在他離職前埋下伏線，說了兩句好說話後便叫阿偉在大公司好好做。但不論是什麼原因，以後如果有回頭得諗頭，give me a call 說好了。

 

講到呢度，大家都應該估到阿偉係有吃回頭草的。

 

原因是在大公司做管理層才發現大公司的政治、架構、人事都來得複雜，老板原來仲有個老板，做事永遠不能得心應手。於是咬緊牙關學了要學的便回外父公司，一做就20幾年。現在是第二把交椅了。

 

回想一下自己的香檳路途，原來阿偉吃回頭草這個故事是可以應用到的，不過是返向地應用。

 

跟很多人一樣，當年我對酸溜溜的香檳酒沒有什麼特別的感覺，認為有event 有 party 就循例要飲Moet。

 

在一個晚宴上有機會喝到 2004年的 Louis Roederer 和 Pol Roger 才發現香檳酒原來不只是酸溜溜，是有層次，有花味、果味、麵包味得等。而且好貴咩？又唔係，於是開始專注飲這兩個牌子的香檳酒。

 

直到有一次在 event 上再次遇上超入門的 Moet 才發現原來自己的味蕾已升呢，不會再接受到 Moet了。

 

就是那一刻，我知道我已經對香檳有要求，要喝就要喝好的。也就從此開始鑽研香檳。

 

Takeaway 大概是：好東西要試，差的更加要放膽試，因為無比較無進步。

 

 

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

更多一起酒過的日子@張天遠的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

最新專欄文章 更多

【一起酒過的日子@iM網欄】香檳區的達叔：Meunier
2021/10/07
【一起酒過的日子@iM網欄】香檳區的達叔：Meunier
【一起酒過的日子@iM網欄】你係咪識飲之人？香檳語言學 101
2021/09/23
【一起酒過的日子@iM網欄】你係咪識飲之人？香檳語言學 101
【一起酒過的日子@iM網欄】飲酒要新奇，唔可以悶
2021/09/09
【一起酒過的日子@iM網欄】飲酒要新奇，唔可以悶
【一起酒過的日子@iM網欄】最原始、獨有的風味 香檳的起跑線
2021/08/26
【一起酒過的日子@iM網欄】最原始、獨有的風味 香檳的起跑線
【一起酒過的日子@iM網欄】開心時飲 Brut，唔開心時就飲這個
2021/08/12
【一起酒過的日子@iM網欄】開心時飲 Brut，唔開心時就飲這個
麵包 香檳 政治

下一篇文章

【無牆醫院@iM網欄】關心醫護難題 協助排解情緒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】30歲金融界打工仔望轉行 卻連普通文職也沒人要 網民：重點是要認清自己方向
【職場熱話】30歲金融界打工仔望轉行 卻連普通文職也沒人要 網民：重點是要認清自己方向
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）