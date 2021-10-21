【一起酒過的日子@iM網欄】因為難飲，才愛上香檳

▲ refuse champagne

每次返外家食飯，探兩老，都會暗地裏期待外父大人分享他做生意的智慧。

外父是位會說故事的人，而且可以一個接住一個咁講，少有冷場。

冇錯，雖然有幾個故事的確已重重複複聽過好幾篇，但一來不可以拆穿，二來諗深一層，這種分享可以算是無價的。聽得多，以後的冤枉路又可能會走少一點。At the very least，當聽個故仔都幾好。

話說外父的公司有一位老臣子叫阿偉，跟他打拼了最少有20年。

外父直言，阿偉剛加入公司時，雖然表現好，學嘢學得快，得到器重，但也沒有給他太多權力，因為看得到他志不在此。所以最重要的錢銀數字都不會讓他跟。

而阿偉當年因為年輕，上位後不久便騎牛搵馬，想到外面的大公司闖一下。結果很快便有一家上市公司叩門。眼見阿偉是人才，外父在他離職前埋下伏線，說了兩句好說話後便叫阿偉在大公司好好做。但不論是什麼原因，以後如果有回頭得諗頭，give me a call 說好了。

講到呢度，大家都應該估到阿偉係有吃回頭草的。

原因是在大公司做管理層才發現大公司的政治、架構、人事都來得複雜，老板原來仲有個老板，做事永遠不能得心應手。於是咬緊牙關學了要學的便回外父公司，一做就20幾年。現在是第二把交椅了。

回想一下自己的香檳路途，原來阿偉吃回頭草這個故事是可以應用到的，不過是返向地應用。

跟很多人一樣，當年我對酸溜溜的香檳酒沒有什麼特別的感覺，認為有event 有 party 就循例要飲Moet。

在一個晚宴上有機會喝到 2004年的 Louis Roederer 和 Pol Roger 才發現香檳酒原來不只是酸溜溜，是有層次，有花味、果味、麵包味得等。而且好貴咩？又唔係，於是開始專注飲這兩個牌子的香檳酒。

直到有一次在 event 上再次遇上超入門的 Moet 才發現原來自己的味蕾已升呢，不會再接受到 Moet了。

就是那一刻，我知道我已經對香檳有要求，要喝就要喝好的。也就從此開始鑽研香檳。

Takeaway 大概是：好東西要試，差的更加要放膽試，因為無比較無進步。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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