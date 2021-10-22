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【各友國行@iM網欄】帖木兒的輝煌不再 – 烏茲別克

名人薈萃 08:17 2021/10/22

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烏茲別克是一種艱苦旅程，而射鵰英雄傳中的郭靖跟隨成吉思汗西征花剌子模，以空降傘兵陣式巧取撒麻爾罕(即現在的Samarkand)中的情節在小明登腦海中若隱若現……

 

撒馬爾罕的古都輝煌 (Samarkand)

[雷吉斯坦廣場Registan]是古帖木耳帝國Timur政治中心，人民聚集在此聽令及處決犯人的地方; 撒馬爾罕地標性建築 [比比哈籃清真寺Bibi-Khanym] 穏約向遊人告訴一個傳說，相傳帖木兒妻子比比哈籃為紀念丈夫征服他邦而建，據說建築師愛上了她並索其親吻才肯按時完工，帖木兒聞之大怒并將他們處決; 後悔殺妻的帖木兒以妻子的名字命名清真寺。

撒馬爾罕 (雷吉斯坦廣場)

撒馬爾罕 (雷吉斯坦廣場)

 

絲路重鎮布哈拉 (Bukhara)

一千零一夜小說所述的阿里巴巴與四十大盜在布哈拉的市集出現，自此「傳說之城」之名不脛而走。四世紀所建的 [亞克城堡 Ark of Bukhara Fortress] 是布哈拉統治者們的生活地方，清真寺、倉庫、監獄及武器庫等等都留著他們昔日的痕跡; 布哈拉中心的 [波力卡龍建築群Poi-Kalon Ensemble] 兩千多年來苦熬經歷，仍然在歷史巨輪上屹立著，快快步一瞥十二至十六世紀的建築群包括卡涼宣禮塔 The Kalyan Minaret、卡涼清真寺The Kalon Mosque的藍調院落，還有[兀隆貝格伊斯蘭神學院Ulugbeg Islaml Madrassah]，景觀倒是賞心悅目！

布哈拉 (波力卡龍建築群).

布哈拉(亞克城堡)

塔什干(庫克達學院)

 

希瓦(Khvia)那露天博物館的寒滄落寞

從西門West Gate走往古花剌子模王國及希瓦汗國的首都城內Ichan-Kala，午後溫暖的陽光將城內多棟老建築及老房子照得發白，也照亮了大家的心田; 走上僅存的 [Islam-Khoja Minaret宣禮塔] 俯視各個古名勝如 [半宣禮塔Kalta-Minor]、舊皇宮的波斯風格及[帕赫拉凡陵墓群Pahlavan Mahmud Necropolis]，都甚是愜意的。但當聽到導遊提到古希瓦是奴隸售賣集中地是就愜不過來……

希瓦 (Islam Khoja 宣禮塔)

希瓦

希瓦

 

[抓飯Plov是一種烏國飲食文化體驗，用油煎洋蔥及牛肉骨(或羊肉)作鍋底，再加入提子乾、胡蘿蔔及小茴香，用慢火和米飯一起煮熟，吃起來別具中亞味道。]

 

 

作者_明登（歐明）簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登（歐明）

欄名 : 各友國行

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