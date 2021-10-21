【無牆醫院@iM網欄】關心醫護難題 協助排解情緒

院牧是醫院的心靈關顧員，除了關懷住院病人及家屬，醫院員工也是我們的服務對象。我們相信病人心靈的需要是由院牧關顧，病人身體的需要卻是由醫護們照顧。因此，作為關顧者的醫護員工，在心靈和生活需要得到合適的關懷和照料的時候，被關顧者（住院病人）的需要也能得到良好的關懷和照顧。

在持續多時的疫情陰霾下，醫護的工作擔子和壓力增加不少。他們下班後（尤以被編派照顧確診新型冠狀病毒病病人的醫護）便會選擇在酒店暫住，主動與家人和朋友隔離，獨自面對工作壓力，內心容易感到孤單和落寞。同時，住院病人因探訪限制，缺乏家人支援，院牧同樣不能進入病房，僅可提供遙距支援，因而紓緩病人情緒的重責就落在前線醫護身上。

當這些壓力日積月累，壓得喘不過氣，若再加上團隊合作發生磨擦，又未能得到家人和朋友的理解，醫護的心靈健康情況可能會更差。曾有一位前線醫護正是遇到上述情況，萌生辭職念頭之際，決心找院牧傾訴，為獨自承受的壓力找一個出口。

院牧細心聆聽、關心和理解那位醫護同事的狀況，讓她將心中累積已久的壓力釋放出來。同時，院牧評估她的自我調解能力和個人需要，以作進一步跟進。經過數次面談後，那位醫護同事找到多角度理解事情的方法，也學會欣賞自己，接受自己，從不愉快的事情中選擇值得學習的部份留在心中，其餘統統捨掉，讓自己的心靈重獲力量，繼續成長。

最後，那位醫護同事十分感謝院牧的耐心聆聽和安慰，踏着輕省的步伐重返工作崗位，繼續看顧病患，服務市民。

雅麗氏何妙齡那打素醫院院牧部早於一九五零年代，開始聘任專責教牧同工承擔病室的福音事工。於一九九七年遷院至大埔後，院牧部繼而成立臨床牧關教育訓練中心，持續開辦「臨床牧關教育」(CPE)訓練課程。透過培訓課程，提升院牧和教牧於靈性關顧及臨床技巧的專業性。隨着社會變遷，牧關事工亦不斷發展，院牧團隊在醫院中加強對病人、家屬及員工的心靈關懷和福音工作。

▲ 院牧在祈禱室聆聽員工的分享，給予心靈支援

▲ 院牧團隊為耳鼻喉科門診員工進行祝福禮

▲ 院牧分享訊息

更多無牆醫院的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！