【bitcoin】比特幣再創歷史新高、挑戰67000美元大關　期貨ETF BITO再升逾3%

▲ 【加密貨幣】比特幣再創歷史新高、首度突破66000美元大關 期貨ETF BITO再升逾3%

全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）突破66000美元以上，距67000美元亦僅差25美元，再創歷史新高，根據CoinDesk 數據，比特幣截至今早6時32分報66066.18美元，24小時滾動升幅3.17%，由年初至今年升超過1.2倍。

分析指，美國證交會SEC首隻批准出的比特幣ETF 「ProShares 比特幣策略 ETF」（美：BITO）周二推出，帶動比特幣表現。市場預計，更多基於比特幣期貨的 ETF 或會在美國登場，為美國加密貨幣投資者提供套利交易的潛力。

次日掛牌的BITO跟隨造好，收報43.28美元，升3.2%，成交額12.89億美元，按日增加近3成。

*今早9時《ET開市直擊》植耀輝為你分析市場形勢，做好開市準備！*【按此】

相關文章：

【Bitcoin ETF】Grayscale申請將旗艦比特幣基金GBTC轉為ETF 規模佔比特幣發行規模3.4%

【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高 比特幣逼64000美元

【Bitcoin】美國首隻比特幣期貨ETF今掛牌 比特幣概念股靠穩

必睇 →【ET財智Talk】能源需求旺季 油價85美元現阻力？（立即收看）