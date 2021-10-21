【劍神出動】張家朗又做代言人 夥拍隊友張小倫 擔任東亞銀行及藍十字保險代言

自東京奧運及全運會後，一眾出戰東京奧運的港隊代表回港後忙於出席公開活動，其中東京奧運男花個人賽金牌得主、有香港「劍神」之稱的張家朗，多個品牌也邀請他為代言人，包括成國際時裝品牌Dior香港區品牌大使他由本周日（17日）開始至周三（20日），連續4天也馬不停蹄出席公開活動。

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最近他跟隊友張小倫就為東亞銀行及其附屬公司藍十字（亞太）保險有限公司擔任品牌代言人，於周三舉行簽約儀式，當中更有不少張家朗的粉絲到場支持。



張家朗表示，自己由小開始也認識東亞銀行，指東亞是一間與香港同步成長的銀行。他表示：「我經常要離開香港參加賽事，而東亞銀行的數碼化服務，對於經常忙於訓練及比賽，又長時間身在外地的我而言，提供很大的方便，讓我可靈活處理個人財務事宜。」

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張小倫亦指出，他們多年來與藍十字合作無間。藍十字除了大力支持香港公開劍擊錦標賽，於2018年更首創在商場舉行賽事，增加大眾對劍擊運動的認識。今次能夠進一步成為東亞銀行的代言人，象徵著雙方對長期承諾的重視。

近日劍擊在香港掀起熱潮，其實東亞銀行一直積極投放資源培育本地運動員和支持體育發展，早於2015年開始已透過藍十字全力支持香港劍擊運動，包括連續六年冠名贊助香港劍擊總會主辦的香港公開劍擊錦標賽及2017年亞洲劍擊錦標賽，以及支持舉辦各項青少年劍擊訓練計劃，培育具潛質的新一代劍擊運動員，一同成就傳奇。

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東亞銀行聯席行政總裁李民橋於品牌代言人簽約儀式上表示：「港隊劍擊運動員張家朗和張小倫均是本地培育出來的劍壇精英。他們經過多年艱苦的訓練，一直不屈不撓、堅持信念，充份展現出香港精神，並在各項大型賽事屢創佳績。東亞銀行作為一間植根香港超過一百年的銀行，我們亦和兩位精英運動員抱持同樣的精神，全力以赴，不斷超越自我界限，為客戶提供最佳服務。東亞銀行集團希望可以和二人長遠合作，委任兩位精英運動員成為集團代言人，一起繼續支持體育發展。」

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藍十字執行董事尹志德表示：「保險與劍擊擁有相同的核心價值，無論是人生或是競賽，我們都需要制定全面的策略及規劃，有足夠的保障作後盾，才可以攻守兼備，穩操勝券。張家朗及張小倫均是出色的劍擊運動員，相信可以將東亞銀行及藍十字的優質產品及服務，推廣至更闊更廣的層面。」

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記者：陳詠妍