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【三星發布會】三星推Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition　可自行搭配摺機顏色

科技 22:21 2021/10/20

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三星在會上宣布，將為摺機Galaxy Z Flip 3推出「Bespoke Edition」，用戶可自行為Galaxy Z Flip 3搭配機身顏色。

蘋果（Apple）及Google先後再本周舉行發布會，推出多項新產品，作為科技巨頭之一的三星（Samsung）也不甘示弱，終在今（20日）晚壓軸登場，舉行「Galaxy Unpacked Part 2」發布會。三星在會上宣布，將為摺機Galaxy Z Flip 3推出「Bespoke Edition」，用戶可自行為Galaxy Z Flip 3搭配機身顏色。

三星計劃明年推出自駕船系統　可辨別障礙物、偵測船隻距離

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一如外界所料，三星宣布將推出客製化服務，用家可在網上訂購，並為摺機Galaxy Z Flip 3訂製外觀。用家可選擇黑或銀色中框、前後兩片面板更有5種顏色選擇，分別是：藍、黃、粉、黑、白。用家可自定不同顏色組合，總共會有 49 種不同配搭。

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除此之外，三星更提供「Upgrade Care」的再換色服務，用家可再換一次手機顏色的配搭。即若用家在網上搭配好顏色，但取機後感到不滿意，就可以再更換一次。值得一提的是，是次只是加入客製化服務，手機規格與普通版Galaxy Z Flip 3的規格是相同的。

而目前僅有美國、澳洲、加拿大、法國、德國、韓國、英國會上市，售價為1,099美元（約8,546港元），連帶12個月的Samsung Care+服務。即日起可訂購，不過由於每部手機都是特製，因此到貨時間不定。

除Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition外，三星在會上也提及與巴黎時裝品牌Maison Kitsuné合作，推出特別版本的Galaxy Watch 4和Galaxy Buds 2。

【三星動向】三星兌現承諾　即日起暫停於內置程式投放廣告

責任編輯：曾曉汶

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