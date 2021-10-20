【恒大3333】恒大9月至今銷售僅36.5億人幣　稱無法保證能履行融資和財務義務

▲ 恒大9月份至今銷售僅36.5億人幣 稱無法保證能履行融資和財務義務

中國恒大 （03333） 錯過多筆美元債的利息，恒大發公告指，於公開市場發行的美元債券的利息到期後有30天寬限期，截至公告日，集團2021年9月及10月到期的公募美元債券利息的寬限期未滿。不過，恒大指，無法保證能繼續履行融資和其他合同下的財務義務。

另外，恒大披露，9月份至今，集團物業實現合約銷售金額36.5億元人民幣（ 含向供貨商及承包商出售物業單位抵扣款項 ），合約銷售面積40.5萬平方米。截至目前，集團今年物業累計實現合約銷售金額4,423億元人民幣，合約銷售面積5,419.2萬平方米。

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除上月底出售盛京銀行非流通內資股外，恒大指，出售集團資產的情況尚未取得重大進展。集團將繼續推進中期業績公告披露的措施，緩解流動性問題盡力，爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案。

考慮到改善流動性的困難、挑戰及不確定性，恒大指，無法保證能繼續履行融資和其他合同下的財務義務。如果集團未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案，將對集團業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。

對於財匯局對恒大2020年度以及2021年上半年財務報表中有關持續經營匯報充分性的查詢，集團指將全力配合。

恒大將於周四復牌。

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