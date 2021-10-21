【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌再跌一成　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消

▲ 【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、明起復牌 原買家合生創展炮轟：銷售限期後才獲通知取消交易

中國恒大 （03333） 出售恒大物業 （06666） 控股權計劃告吹。中國恒大自10月4日停牌兩周，於周三（20日）公告，擬以以200.4億元向合生創展 （00754） 出售50.1%恒大物業股份的交易終止。中國恒大聲稱，從證監會以外訊息，相信合生創展未能符合向恒大物業提出全面收購。合生創展就反駁恒大在訂立協議後擬修改付款條款，批恒大單方面解除或終止該協議。

恒大集團復牌後低開10.5%，最新跌11%，暫報2.63元，成交近5億元。恒大物業最新跌6%，報4.81元，成交4億元。恒大汽車 （00708） 跌幅不斷擴大，最新跌一成，報3.15元，成交3.9億元。

合生創展股價就升6%，報26.1元。

恒大違約倒數，披露9月至今銷售僅36.5億人幣，稱無法保證能履行融資和財務義務，看【下一頁】

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恒大集團公告提及：

從10月12日，從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得的信息，公司有理由相信受讓方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，公司於10 月13日行使權利解除該協議。

合生創展稱，恒大沒有按照該協議的條款於10月12日完成向買方（即合生創展）出售銷售股份。合生創展又稱，公司曾在10月13日發出通知，要求賣方按照該協議履行其責任，同時保留買方的所有法律權利，包括其在該協議項下的權利。集團在同日接獲恒大一方通知，表示予以解除或終止該協議。

合生創展強調，不接受賣方所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。集團指，儘管買方準備根據該協議完成收購銷售股份，惟礙於賣方通知，難以確定能否按照該協議協定以完成買賣銷售股份。

合生創展稱，根據該協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。

合生創展稱，買方不接受協議他方要求改為將代價先直接付給賣方，因為在買方未完成對目標公司進行盡職調查以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

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