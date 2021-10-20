▲ 【恒大3333】威華達控股斥資7億增持盛京銀行 聲言「視收購為一線希望、戰術性投資」

恒大系財困連累眾多上市公司，威華達控股 （00622） 上月初盡沽恒大汽車 （00708） ，估計會拖累今年業績見紅，不過威華達控股今日宣布，斥資7億元增持同樣身陷恒大系風暴的盛京銀行（ 02066）的4.27%H股，每股平均作價7元，完成後其H股持股量將增至12.52%。威華達控股直言：「董事會視是次收購事項為一線希望，作為一項戰術性投資」。

威華達控股解釋，恒大集團 （03333） 向國企瀋陽盛京出售其所持有約19.93%盛京銀行非公開交易內資股股權。公司預期，恒大最終將出售其於盛京銀行之全部股權，董事會視是次收購事項為一線希望，作為一項戰術性投資，可帶來與瀋陽市政府共同參與投資之機遇， 為公司及股東整體帶來具吸引力之回報。

威華達控股更聲言，恒大出售盛京銀行股權所得之收益乃用作結算恒大拖欠盛京銀行之債務，因此盛京銀行之前景應該會進一步改善。

值得留意是，上月底恒大出售19.93%盛京銀行非流通內資股，套現99.93億元人民幣，但出售事項完成後，恒大仍持有盛京銀行約14.57%股權。

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編輯：李哲毅