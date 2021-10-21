【Instagram】Instagram網頁版　今起可上載照片

▲ Instagram宣布，今起全球用戶都可以使用網頁版發文。

社交平台Instagram（IG）一直深受大眾歡迎，用家均喜歡上載圖片分享生活。雖然Instagram官方已經推出網頁版，但卻無法上傳照片。終在昨（19日）Instagram宣布，全球用戶都可以使用網頁版發文。

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Instagram官方宣布，自今（21日）起，全球用戶都可以在網頁版Instagram上，發布照片及一分鐘內的影片。前往網頁版Instagram後登入，點擊頁面右上角的「+」，就可以從電腦中選取圖片並上傳，也可添加文字、地點和Hashtags。

與此同時，Instagram的手機應用程式版本也開始測試名為「Collabs」的貼文協作功能，允許兩名用戶共同創作貼文或Reels，在使用時其中一名用戶只需要在標籤頁面邀請另一名用戶加入創作，之後兩人就能夠協同編輯，內容也會被兩邊的追蹤者看到，觀看、按讚、評論的數據也都會共享。

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責任編輯：曾曉汶