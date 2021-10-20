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【張家朗代言】劍神張家朗露兩手教李民橋奪金一招　拋親筆簽名手套掀高潮

Hot Talk 20:00 2021/10/20

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【張家朗代言】劍神張家朗露兩手教李民橋奪金一招　拋親筆簽名手套掀高潮

東亞銀行 （00023） 及其附屬公司藍十字今日舉行簽約儀式，委任剛在東京奧運奪金的「劍神」張家朗，以及劍擊港隊代表「大師兄」張小倫擔任品牌代言人。張家朗近日馬不停蹄出席公開活動，今日更在台上即席教東亞聯席行政總裁李民橋（Adrian）奪金一刻的花劍招式！

張家朗及張小倫今日穿上全套劍擊服出席簽約儀式，都估到一定會「露兩手」。原來，二人即場向Adrian及藍十字保險執行董事尹志德傳授獨門劍式。

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張家朗在台上擺起弓步姿勢，以其在東奧取得致勝一分的「奪金一式」授予Adrian。而張小倫則由基本步教起，教尹志德以花劍與對手打招呼，又以「大師一式」耍出「防守Freestyle」，教尹志德比劍時干擾對手又要保護自己。

最後，4名劍手各自以「奪金一式」和「大師一式」進行簽約儀式，以劍簽名，又向台下拋出2隻分別由張家朗和張小倫親筆簽名的劍擊手套，台下一片歡呼。

張家朗出名是「貓奴」，屋企飼養5隻貓貓及1隻貂鼠，更設有Instagram專門上載「主子」日常。

尹志德笑稱，現時一張寵物保單可以保3隻寵物，但受張家朗飼養5隻「主子」啟動，萌生新的寵物保險念頭。司儀森美打趣指，張家朗的5隻寵物由原本分5張保單投資變成2張，非常划算。

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記者：曾樂詩

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