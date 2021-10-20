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【美股焦點】三大指數齊升 Netflix公布業績後跌逾2% 比特幣價格創新紀錄

股樓投資 22:08 2021/10/20

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美股三大指數周三（20日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升28.44點及0.08%，報35,485.75點，標準普爾500指數升7.45點及0.16%，報4,527.08點，納斯達克指數升26.02點及0.17%，報15,155.29。

Netflix（NFLX）在周三公布業績，第3季盈利14.5億美元，按年增近84%，每股盈利3.19美元，勝市場預期。但德意志銀行在業績發布後下調了Netflix的評級，預計明年的收入增長將有所放緩，股價跌2.21%。

聯合航空（UAL）第三季淨收入4.73億美元，得益於聯邦政府提供的11.3億美元補助，第三季總收入為77.5 億美元，每股盈利1.44美元，高於市場預期。股價漲1.47%。

Verizon（VZ）漲1.5%，該公司預計5G服務需求強勁，第三季收入329億美元，按年增4.3%，較市場預期低，每股收益爲1.55。

雅培（ABT）漲3.48%，第三季淨利潤21億美元，按年增70.4%，銷售額為109.28億美元，按年增23.4%，與新冠測試相關產品銷售額達19億美元。

隨著首隻比特幣期貨ETF（BITO）周二（19日）在紐約證券交易所開始交易，根據coindesk 數據，截至本港時間晚上10時02分，比特幣上漲5.3%，至 65,844美元，打破4月中創下的64,899美元的新高紀錄。第九城市（NCTY）升3.78%、Bit Digital（BTBT）升3.67%、Marathon Digital（MARA）升3.06%、Coinbase（COIN）升2.45%

 

 

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同場加映：【iM Cafe】科技股重生推升港股 煤超瘋不再電力股落鑊

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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