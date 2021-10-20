  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 21:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【花旗賣產】星展、渣打傳競購花旗亞洲零售業務　台灣業務估值或高達300億元

股市 20:28 2021/10/20

分享：

【花旗賣產】星展、渣打傳競購花旗亞洲零售業務　台灣業務估值或高達300億元

《彭博》引述消息報道，花旗集團（美：C）的亞洲零售銀行業務，吸引包括星展銀行及渣打集團 （02888） 在內的同業競標，其中花旗集團的台灣資產更可能以高達40億美元（折合約312億港元）賣出。

報道指，花旗集團在印尼、菲律賓、台灣和泰國零售業務的具約束力投標將於周五屆滿，而印度業務的投標將於下周到期。花旗集團發言人回應時表示，「與潛在買家的對話繼續進行中，廣泛投標者都展示濃厚興趣。」

花旗撤出13地區零售銀行業務｜可見【下一頁】

據報，星展計劃就花旗印尼和台灣業務提交報價。星展銀行首席執行官Piyush Gupta今年8月表示，集團有足夠資本，毋須集資便可收購更多資產，又透露對幾個亞洲市場感興趣。但星展發言人未有對今次報道置評。

消息指，除了估值之外，花旗還會根據反壟斷、工作保護和戰略等問題，對每個市場業務出售進行評估。

花旗香港備近百隻產品迎南、北向通　料首3年貢獻財管收入15%｜可見【下一頁】

報道續指，花旗的台灣零售業務或能夠以20億美元賣出，而星展、渣打、國泰金控和富邦金控幾乎肯定將會投標。另一位消息人士更大膽預測，台灣業務估值或高達40億美元。

在行政總裁Jane Fraser的領導下，花旗集團重組業務，轉向投資銀行等利潤更高的部門，將其財富業務集中在香港、倫敦、新加坡和阿聯酋，同時會陸續退出亞洲、歐洲、中東和非洲等13個市場。而澳洲業務已於8月出售給澳洲國民銀行。

花旗集團此前表示，計劃至2025年在亞洲僱用2,300名財富管理員工。

相關文章：

【大行報告】花旗下調港交所目標價至480元　維持「中性」評級

【電動車ETF】花旗推出與Global X中國電動車及電池ETF掛鈎的認股證　港首隻主題式ETF輪證

編輯：曾樂詩

金融機構 收購 富邦銀行 渣打集團（02888） 反壟斷 投資銀行 零售 香港 銀行 亞洲

上一篇文章

【恒大3333】威華達控股斥資7億增持盛京銀行　聲言「視收購為一線希望、戰術性投資」

下一篇文章

【張家朗代言】劍神張家朗露兩手教李民橋奪金一招　拋親筆簽名手套掀高潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高　比特幣逼64000美元
【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高　比特幣逼64000美元
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸39億　逾14億掃美團　恒指夜期升7點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸39億　逾14億掃美團　恒指夜期升7點（不斷更新）
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息