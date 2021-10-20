▲ 【花旗賣產】星展、渣打傳競購花旗亞洲零售業務 台灣業務估值或高達300億元

《彭博》引述消息報道，花旗集團（美：C）的亞洲零售銀行業務，吸引包括星展銀行及渣打集團 （02888） 在內的同業競標，其中花旗集團的台灣資產更可能以高達40億美元（折合約312億港元）賣出。

報道指，花旗集團在印尼、菲律賓、台灣和泰國零售業務的具約束力投標將於周五屆滿，而印度業務的投標將於下周到期。花旗集團發言人回應時表示，「與潛在買家的對話繼續進行中，廣泛投標者都展示濃厚興趣。」

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據報，星展計劃就花旗印尼和台灣業務提交報價。星展銀行首席執行官Piyush Gupta今年8月表示，集團有足夠資本，毋須集資便可收購更多資產，又透露對幾個亞洲市場感興趣。但星展發言人未有對今次報道置評。

消息指，除了估值之外，花旗還會根據反壟斷、工作保護和戰略等問題，對每個市場業務出售進行評估。

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報道續指，花旗的台灣零售業務或能夠以20億美元賣出，而星展、渣打、國泰金控和富邦金控幾乎肯定將會投標。另一位消息人士更大膽預測，台灣業務估值或高達40億美元。

在行政總裁Jane Fraser的領導下，花旗集團重組業務，轉向投資銀行等利潤更高的部門，將其財富業務集中在香港、倫敦、新加坡和阿聯酋，同時會陸續退出亞洲、歐洲、中東和非洲等13個市場。而澳洲業務已於8月出售給澳洲國民銀行。

花旗集團此前表示，計劃至2025年在亞洲僱用2,300名財富管理員工。

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編輯：曾樂詩