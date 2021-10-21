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【手提電腦】Lenovo Yoga Slim 7 Carbon下月登陸香港　搭載Windows 11系統（多圖）

科技 11:00 2021/10/21

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Lenovo昨（20日）再宣布，Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14將於11月下旬於在香港推出，售12,998港元。

Lenovo早前於Tech World 2021活動上，宣布推出14吋OLED手提電腦Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14，主打優質影音功能與輕薄設計。Lenovo昨（20日）再宣布，Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14將於11月下旬於在香港推出，售12,998港元。

【蘋果上榜？】全球PC市場報告出爐　Lenovo居首、Dell增幅最大

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Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14主打輕薄設計，最薄位置厚度只有 14.9 毫米，重量更少於 1.1 公斤。除此之外，機身也十分堅固，因機面採用了航天級強度的碳纖維物料，以及鎂合金作機身外殼，甚至通過多項嚴格MIL-STD 810H 軍用級測試。

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為了遷就纖薄機身，機身只有3個USB Type-C插槽，當用家需要接駁周邊產品時，需要另外使用轉接器。

硬件方面，Yoga Slim 7 Carbon14採用Lenovo AI芯片，能深度學習用戶使用概況，並提高安全性和使用體驗。

此外，機身也設有TOF傳感器和紅外線攝影機鏡頭，可切換多種智慧顯示模式，像是flip-to-boot、自動顯示屏上鎖、自動喚醒等。若當有他人經過或注視顯示屏，Glance by Mirametrix 更會將畫面轉至模糊顯示，保護用家機密資料。

另值得一提的是，此機亦是 Lenovo 旗下首部預載最新 Windows 11 作業系統的手提電腦。

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責任編輯：黃顯晴

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