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【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持

股樓投資 20:23 2021/10/20

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恒指近日稍見起色，摩通近日亦發表新一份港股策略報告，指出追蹤本港上市本地股的MSCI香港今年表現平穩，惟港股估值仍未和該指數掛鉤，出現便宜的投資機會。該行又指，本港本地股出現4大投資主題，包括業務增長、通關、息口上升及派息，並推薦其中10隻主題相關股，及全部給予「增持」的投資評級。10股之中，有兩隻於新加坡上市，其餘於本港上市。

摩通推薦10大股份一覽：

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【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

中資股方面，內地能源近期出現供求缺口，摩通相信實施於發電商的價格機制料對電力股盈利有正面利好，有關利好或於第四季反映。該行在電力板塊中，較看好華潤電力(00836)和華能國際(00902)，並認為兩股股價若回落一成，將具吸引力。

【iPhone概念股】瑞聲科技近5億人幣 收購電腦零部件製造商    詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】科技股重生推升港股 煤超瘋不再電力股落鑊

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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