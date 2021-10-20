【虛擬貨幣】與NBA簽署贊助協議　Coinbase成獨家虛擬貨幣平台合作夥伴

▲ 虛擬貨幣交易平台Coinbase宣布，該企已成為美國籃球協會（NBA）的獨家虛擬貨幣平台合作伙伴，並會贊助NBA之後的賽事。（法新社圖片）

繼早前與Facebook合作推動數碼貨幣錢包Novi後，虛擬貨幣交易平台Coinbase宣布，該企已成為美國籃球協會（NBA）的獨家虛擬貨幣平台合作伙伴，並會贊助NBA之後的賽事。

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Coinbase計劃贊助的NBA平台包括，國家女子籃球協會（WNBA）、NBA G聯盟（NBA G League）、NBA 2K聯盟（NBA 2K League）及美國國家男子籃球隊（USA Basketball）。雙方簽下的合作計劃長達數年，Coinbase更會為NBA的球迷度身訂造互動體驗。另外，有媒體報道，由於NBA正在準備其75周年全國播放比賽，Coinbase的標誌會在場上亮相，亦會向觀眾提供虛擬貨幣生態系統的相關資訊。

美式足球聯盟持觀望態度

不過，國家美式足球聯盟 （NFL）就暫停了與加密貨幣平台的合作計劃。《體育報》報道，該聯盟於去年8月研究加密貨幣業務後，選擇了限制其球隊就贊助事宜與任何平台進行洽商。但聯盟亦表示，可能會重新簽署加密貨幣協定，特別考慮到超級盃中場表演權的市場價值。

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責任編輯：李智美