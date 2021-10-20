【出口展望】DHL空運指數第四季升至49點　進出口均顯著增加

▲ DHL香港空運貿易領先指數公佈今年第四季調查結果，整體空運指數上升6.1點至49點。（資料圖片）

DHL香港空運貿易領先指數公佈今年第四季調查結果，整體空運指數上升6.1點至49點，出口／轉口指數上升至49.1點。入口指數上升至48.9點。改善速度快於（轉）出口，其中中國內地增幅最大。

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產品種類自2018年第二季以來首次回復至持平線水平，產品種類指數上升至50點，大部份地區於本季均錄得增長。受中國內地市場增幅帶動，銷售量指數及緊急訂單指數均達到49點，僅低於持平線1點。

全球空運貿易穏定上升 第四季繼續上升

美洲指數微升至52點，在出口增長和強勁的緊急訂單的支持下，有關指數保持於持平線以上。亞太地區指數上升至48點。歐洲指數上升至47點。其他地區指數大幅上升24點至55點。

空運商品指數保持上升

衣飾指數上升18點至56點，各類商品中升幅最大，亞太地區則是指數增長的主要原因。鐘錶及首飾指數、食物及飲料指數均上升至49點，二者的出口表現均較入口為佳。電子產品及部件指數維持於48點，禮品、玩具及家庭用品指數上升至46點。

第四季展望負面？

中美貿易關係緊張，令受訪者對第四季的展望趨向負面。5%的受訪者預計會對全球航空貿易產生積極影響，較上一季下降10%；而負面影響佔45%，比2021年第三季增長21%。

新冠疫情下，受訪公司盈利狀況在2021年第三季進一步穩定，70%的空運用家報告錄得收支平衡或盈餘，比2021年第二季增加了2%。

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責任編輯：陳明俊