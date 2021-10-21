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【職場熱話】文職女壓力大變購物狂 碌爆卡數感徬徨 網民：心理問題要看醫生

理財智慧 09:00 2021/10/21

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上班有壓力，你會怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文指自己在社福擔任ACO（助理文書主任），每當她不開心、感到壓力大的時候，忍不住瘋狂購物，想慰勞自己。可是她購物成癮，刷爆信用卡卡數，詢問網民如何解決。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人形容樓主為「天生購物狂」，並提供不同建議，例如取消信用卡、要看心理醫生和立即清卡數：「把工資交給家人保管一段時間，就算想購物也沒有資金，慢慢就可以改掉壞習慣。」、「我勸你立即清卡數先，可以找K Cash清卡數，好像有8折。」、「取消信用卡先，然後再規定自己每月可以用多少，給自己一個目標每月較上一個月用少一點。」、「沒有用的東西就賣出去。」、「心理問題要看醫生。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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