【鏡粉必睇 】賀MIRROR 出道三週年 麥當勞推 16款鏡仔卡兼推AR專屬顏色包裝盒 10月25日起食麥炸雞有機會攞到

人氣男團MIRROR紅遍香港，麥當勞早前多次與不同 MIRROR成員聯乘推出新產品，均掀起全城熱話。MIRROR將於11月出道三週年，麥當勞再接再厲，今次更一次過與 MIRROR十二位成員攜手合作，於10月25日起強勢推出期間限定的全新口味麥炸雞，更連續四星期分階段限量推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒。

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由10月25日起，麥當勞App 用戶可憑不同指定電子優惠券，以優惠價購買麥炸雞，更可獲得隨機派發的鏡仔卡，全套 16 款鏡仔卡會分四個星期推出，每位成員均各有一款專屬顏色的個人卡，下週（10 月 25 日起）率先推出 4 款鏡仔卡，由姜濤、Stanley 和 Tiger 打頭陣，另外每週會推出一款團體卡。集齊 16 張個人及團體卡，就可於最後一週獲得神秘驚喜彩蛋！所有鏡仔卡均數量有限，送完即止，快來狠狠將它佔有。

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MIRROR也為粉絲製造驚喜，麥當勞是次於麥炸雞的包裝盒上大玩擴增實境（Augmented Reality，簡稱「AR」）技術，顧客只要 scan 包裝盒上的 QR code，便可在畫面上看見與該包裝盒相應的 MIRROR 成員，與偶像一起食麥炸雞，實行「近距離」接觸。

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總共12款包裝盒將分四個星期推出並隨機贈送，下週（10 月 25 日起）同樣會先推出姜濤、Stanley 和 Tiger 的包裝盒，數量有限，售完即止。六位成員首次拍攝 ASMR 宣傳片 預埋粉絲一齊歎麥炸雞為了宣傳全新口味麥炸雞，MIRROR 六位成員更為麥當勞拍攝了一系列 ASMR 宣傳短片，讓大家一睹暖男擔當姜濤、跳舞擔當 Anson Lo、表情擔當 Edan、肌肉擔當 AK及兩位唱功擔當 Ian 和 Jer 如何以不同方式感受麥炸雞的爆「脆」滋味。

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ASMR短片將會由10月20日晚起上載至麥當勞 YouTube 頻道，而集合六子的 ASMR 宣傳短片將於 10月23日晚於 ViuTV 首播。

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記者：陳詠妍